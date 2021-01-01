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पुलिस की कार्रवाई:राज्य सभा सांसद राकेश सिन्हा को फोन पर दी धमकी,आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली2 घंटे पहले
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गिरफ्तार - Dainik Bhaskar
गिरफ्तार

भाजपा राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा को धमकी देने के आरोप में एक युवक को आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मूल रूप से राजस्थान के झूंझुनू का रहने वाला है, जिसे मायापुरी इलाके से पकड़ा गया। आरोपी ने सांसद को फोन पर मैसेज भेजकर जान से मारने की धमकी दी थी। आरोपी से हुई पूछताछ में पता चला उसने राज्य सभा सांसद राकेश सिन्हा के सोशल मीडिया अकाउंट से नम्बर हासिल किया था। लिया था। शराब के नशे में उसने यह हरकत कर दी।

राज्‍यसभा सांसद राकेश सिन्‍हा ने इस मामले को लेकर शिकायत दी थी, जिसमें बताता गया शनिवार रात करीब दस बजे उनके ऑफिशियल मोबाइल पर जान से मारने की धमकी का मैसेज आया था। चौथी बार उन्हें जान से मारने की धमकी मिली।

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