पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Delhi ncr
  • Ramvir Said Under The Guise Of Farmer Movement, A Conspiracy Is Being Hatched To Weaken The Country And PM Modi.

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

किसान आंदोलन:रामवीर ने कहा -किसान आंदोलन की आड़ में देश व पीएम मोदी को कमजोर करने की साजिश रची जा रही है

नई दिल्ली2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
रामवीर - Dainik Bhaskar
रामवीर
  • नरेला के पाल बांकनेर में आयोजित 40 से अधिक गांवों की किसान चौपाल पंचायत में जुटे किसान
  • भाजपा के 6 साल में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में रिकार्ड वृद्धि

दिल्ली प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा द्वारा कृषि सुधार कानूनों के समर्थन में रविवार को नरेला के पाल बांकनेर गांव में आयोजित 40 से अधिक गांवों की किसान चौपाल पंचायत में जुटे किसानों ने पीएम मोदी के समर्थन में जमकर नारेबाजी भी की। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विनोद सहरावत ने इस पंचायत की अध्यक्षता की।

किसान आंदोलन की आड़ में देश व प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को कमजोर करने की साजिश बताते हुए बाहरी दिल्ली के दर्जनों गावों के किसान एक जुट हो गए है। प्रधानमंत्री किसान चौपाल पंचायत को संबोधित करते हुए रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि हमारे लोकतांत्रिक देश में सभी को शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है।

लेकिन आप हमारे तिरंगे का अपमान करें, लालकिले पर अपना झंडा फहरा दें, सुरक्षा बलों पर हमला बोल दें और हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लग जाएं तो इसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

बिधूड़ी ने कहा कि पिछले छह साल का रिकॉर्ड उठा कर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के हक में क्या क्या कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी के कार्यकाल में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में रिकार्ड वृद्धि की गई है।

अनाज का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है और किसानों से सरकार द्वारा अनाज खरीदने के मामले में भी नया रिकॉर्ड कायम हुआ है और किसानों की आय में भी वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि हर तीन महीने पर किसानों के बैंक खातों में दो-दो हजार रुपये की सहायता राशि डाली जा रही है और अब जो ये तीनों कृषि कानून बनाये गए हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser