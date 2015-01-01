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सफलता:हत्या, लूट और स्नैचिंग समेत 40 मामलों में शामिल बदमाश अरेस्ट

नई दिल्ली44 मिनट पहले
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  • पुलिस के बाइक का सायरन सुनकर आरोपी भगने लगा था

सुल्तानपुरी थाना पुलिस टीम ने हत्या समेत लूटपाट व स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देने वाले शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान जितेंद्र के रुप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से पिस्टल व कारतूस बरामद किए है। जांच में पता चला कि आरोपी 40 मामलों में शामिल रहा है। डीसीपी डॉक्टर अण्कोन ने बताया कि सुल्तानपुरी थाना एसएचओ मनोज कुमार की देखरेख में पुलिस टीम पूठ कलां गांव में पेट्रोलिंग कर रही थी। इस दौरान उन्होंने देखा कि एक युवक पेट्रोलिंग बाइक का सायरन सुनकर फिरनी रोड की तरफ भागने लगा। इस पर पेट्रोलिंग टीम ने पीछा करते हुए उसे पकड़ लिया। जब शक होने पर इसकी तलाशी ली गई तो इसके पास से कंट्री मेड पिस्टल और कारतूस बरामद हुए।

इसके बाद सुल्तानपुरी थाना में आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज करते हुए से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में पुलिस को पता लगा कि यह चाकू के बल पर सुल्तानपुरी इलाके में किसी से रंगदारी मांग रहा था। जांच करने पर पता चला कि आरोपी पर 2 मर्डर सहित लूटपाट, स्नैचिंग और आर्म्स एक्ट के लगभग 40 मामले दर्ज है।

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