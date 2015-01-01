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अच्छी खबर:पांच अस्पतालों, 17 पोलिक्लिनिक के हड़ताली नर्स व पैरामेडिकल कर्मचारियों का वेतन किया जारी

नई दिल्ली44 मिनट पहले
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  • राज्यसभा सदस्य विजय गोयल व महापौर जय प्रकाश ने हड़ताली कर्मचारियों से की मुलाकात

नार्थ एमसीडी के पांच अस्पतालों व 17 पोलिक्लिनिकों की नर्स व पैरामेडिकल कर्मचारियों से उत्तरी दिल्ली के महापौर जय प्रकाश, राज्यसभा सदस्य विजय गोयल और पूर्व महापौर अवतार सिंह ने मुलाकात की। उन्होंने कर्मचारियों को बताया कि उनका सितंबर तक का वेतन जारी कर दिया गया है।

उन्होंने नर्सों और पैरा-मेडिकल से जनहित में ड्यूटी जॉइन करने की अपील की, हड़ताल के कारण मरीजों को कठिन समय का सामना करना पड़ रहा है। उनकी अपील पर नर्सें और पैरा-मेडिकल कर्मचारी हड़ताल बंद कर अपनी ड्यूटी जॉइन करने के लिए सहमत हो गए। महापौर जय प्रकाश ने कहा कि हम सभी अस्पताल और स्वास्थ्य संस्थानों के कर्मचारियों के वेतन एक प्रयास में जारी करने की कोशिश कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि यह केवल निगम का प्रशासन ही जानता है कि दिल्ली सरकार द्वारा केवल राजनीतिक द्वेष के कारण निगम से असहयोग एवं शोषण के मद्देनजर कर्मचारियों को समय पर वेतन जारी करने के लिए धन की व्यवस्था कैसे की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह अतीत से स्पष्ट है कि जब तक दिल्ली में आप सरकार नहीं थी, निगमों ने कभी भी वित्तीय संकट की स्थिति का सामना नहीं किया। जहां कर्मचारियों का समय पर वेतन जारी करना भी एक चुनौती बन गया है।

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