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कोविड-19:सत्येंद्र जैन ने कहा- दिल्ली में अब और नहीं बढ़ेंगे कोरोना के मामलें

नई दिल्लीएक मिनट पहले
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फाइल फोटो
  • आने वाले दिनों में कोरोना के मामले कम होने की उम्मीद में दिल्ली सरकार

दिल्ली में जहां लगातार रिकॉर्ड तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। बीते कुछ दिन से राजधानी में प्रतिदिन 7 हजार के पार कोरोना के मामले आ रहे हैं। इन बढ़ते मामलों को लेकर शनिवार को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि अब आने वाले दिनों में कोरोना के मामले कम होंगे। दिल्ली में अब कोरोना के मामले और नहीं बढ़ेंगे। जैन ने कहा कि राजधानी में अभी कोरोना का तीसरा वेव चल रहा है।

उन्होंने बताया कि पहला पीक 23 जून को आया था, दूसरा 27 सितम्बर को और अभी तीसरा पीक चल रहा है। उन्‍होंने कहा कि उम्मीद है कि शायद कोरोना के कम केस आएंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोई भी वेव 4.5 दिन से ज्यादा नहीं चली है। हमें लगता है कि अब कोरोना के केस नीचे जाएंगे।

फैसले पर स्टे नहीं होता तो बढ़ गए होते आईसीयू और बेड्स
राजधानी में तेजी से बढ़ रहे कोरोना मामलों को लेकर बेड्स की उपलब्धता को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार ने सरकारी अस्पतालों में 500 बेड्स अलॉट किए हैं, जिनमें 110 आईसीयू बेड्स भी हैं। उन्‍होंने कहा कि निजी अस्पतालों में भी 685 बेड्स बढ़ाए गए हैं। आईसीयू बेड को लेकर जैन ने कहा कि 10 सितम्बर को हमने प्राइवेट अस्पतालों में 80 फीसदी आईसीयू बेड्स रिजर्व करने का आदेश दिया था।

जिस पर हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया। अब हमने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। मौजूदा समय में दिल्ली में 3200 आईसीयू बेड्स हैं अगर निजी अस्पतालों में आईसीयू बेड्स बढ़ाने के हमारे फैसले पर स्टे नहीं होता तो 1200 बेड्स और बढ़ गए होते।

फिलहाल मास्क ही वैक्सीन| स्वास्थय मंत्री जैन ने कहा कि जब तक कि लेकिन अब हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ नहीं जा सकते। बढ़ते कोरोना मामलों के बीच दिल्ली वालों की बढ़ती लापरवाही को लेकर सत्येंद्र जैन ने कहा कि अनलॉक भी हुआ है। त्यौहारों का सीजन है, लोग मार्केट जा रहे हैं और इनमें से ज्यादातर लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। इनसे अपील है कि मास्क जरूर लगाएं, जब तक वैक्सीन नहीं आती, मास्क ही वैक्सीन है।

दिल्ली में बीते 10 दिनों की मृत्यु दर 0.8 %| दिल्ली में बड़ी संख्या में कोरोना के कारण मौत हो रही है। बीते दो दिनों में ही 66 और 64 लोगों की मौत हुई है। इसे लेकर सवाल करने पर सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में बीते 10 दिनों की मृत्यु दर 0.8 फीसदी है। जबकि अब तक की मृत्यु दर 1.61 फीसदी है। जैन ने कहा कि देश के सभी बड़े शहरों में कोरोना मौत के मामले में दिल्ली 17वें नम्बर पर है।

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