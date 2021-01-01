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कापसहेड़ा गुडगांव इलाके का मामला:धोखाधड़ी मामले में स्क्रैप डीलर 2 साथियों संग अरेस्ट

नई दिल्ली2 घंटे पहले
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धोखाधड़ी - Dainik Bhaskar
धोखाधड़ी

धोखाधड़ी के मामले में ओला कैब ड्राइवर और दो स्क्रैप डीलरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से स्विफ्ट कार, सीएनजी सिलेंडर और गैस किट बरामद की है। आरोपियों की पहचान दादरी ग्रेटर नोएडा निवासी राहुल चौहान, मोहम्म्द साबिर व भगत सिंह के तौर पर हुई। डीसीपी साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक डीसीपी इंगित प्रताप सिंह ने बताया शिकायतकर्ता महेंद्र सिंह ने अपने साथ हुई धोखाधड़ी की बाबत एक फरवरी को कापसहेड़ा थाने में सूचना दी।

उन्होंने बताया 19 जनवरी को स्विफ्ट डिजायर कार चलाने के लिए एक ड्राइवर को हायर किया था। वह ओला-उबेर में टैक्सी चलाता था। 24 जनवरी को राहुल चौहान की लोकेशन जानने के लिए उसे कॉल लगाई। लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ मिला। उसने न तो गाड़ी ही वापस की और ना ही वह सामने आया। एक फरवरी को पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर साजिश के तहत धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने शिकायतकर्ता की फोटो लेकर उसकी तलाश शुरु की। टेक्निकल सर्विलांस और उसके बारे में जुटायी गई जानकारी के आधार पर इसे दबोच लिया गया। आरोपी ने पूछताछ में खुलासा किया वह टैक्सी मालिकों से संपर्क कर पहले ड्राइवर की नौकरी मांगता और फिर उन्हें धोखा देता। वह कार को जानकार स्क्रैप डीलर मोहम्मद साबिर और भगत सिंह को बेच देता था। आरोपी से हुई पूछताछ के बाद इसके दोनों साथियों को भी पकड़ लिया गया। मोहम्मद साबिर बाड़ा हिंदूराव के नजदीक नई बस्ती और भगत सिंह सुभाष नगर का रहने वाला है।

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