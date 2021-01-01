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आरोप:सिसोदिया ने कहा -कृषि कानून को लेकर मुख्यमंत्री के वीडियो से छेड़छाड़ कर रही है भाजपा

नई दिल्ली2 घंटे पहले
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  • फर्जी वीडियो के लिए भाजपा पर कानूनी कार्रवाई करेगी आप

आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर कृषि कानून को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इंटरव्यू की वीडियो को एडिट कर साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया है। रविवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पत्रकार वार्ता कर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता ख़त्म हो चुकी है।

इसलिए बीजेपी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लंबे इंटरव्यू की वीडियो को एडिट कर किसानों पर कृषि विरोधी काले कानून थोपने की साजिश रची है। सिसोदिया ने कहा कि भाजपा इस मामले में माफी नहीं मांगती है तो आम आदमी पार्टी भाजपा पर कानूनी कार्रवाई करेगी।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के खिलाफ सभी साजिशें विफल होने के बाद बीजेपी ने अब अरविंद केजरीवाल की विश्वसनीयता का सहारा लेने का कुचक्र रचा है। देश में एकमात्र अरविंद केजरीवाल की विश्वसनीयता है, जिसका लाभ उठाने के लिए भाजपा ने उनके इंटरव्यू की वीडियो को एडिट कर ट्वीट किया है।

सिसोदिया ने कहा कि कल भारतीय जनता पार्टी ने एक वीडियो ट्वीट करके दावा किया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तीनों किसान कानूनों का समर्थन किया है। यह अरविंद केजरीवाल के लंबे इंटरव्यू को जोड़-तोड़ कर फर्जी तरीके से डॉक्टर्ड फर्जी बाइट क्रिएट किया गया है।

सिसोदिया ने कहा कि मोदी जी बार-बार किसान कानूनों का लाभ गिना चुके हैं। लेकिन किसानों को यह बात समझ में आ चुकी है कि उनके साथ धोखा हुआ है। इसके बाद बीजेपी ने 26 जनवरी को लाल किले पर हंगामा कराया। बीजेपी ने तिरंगे का अपमान भी कराया, लेकिन जनता इन सभी साजिशों को समझ चुकी है उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जब जनता ने इनकी किसी भी साजिश को नहीं माना, तो बीजेपी ने गाजीपुर बॉर्डर पर गुंडे भेज कर किसानों पर हमला कराया।

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