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मौसम विभाग ने सतर्क रहने की चेतावानी दी:हिमाचल व उत्तराखंड में हिमपात की आशंका, दिल्ली में गिर सकते हैं ओले

नई दिल्ली2 मिनट पहले
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  • जनवरी में 20 दिन सामान्य से कम रहा तापमान, 3 से 8 डिग्री की गिरावट रही
  • मौसम विभाग ने सतर्क रहने की चेतावानी दी

राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में सर्दी का रौद्र रूप जारी है तो वहीं मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक आज से लेकर अगले तीन दिन तक राजधानी समेत देश के कई राज्यों में मौसम पलटी मार सकता है। आईएमडी ने दिल्ली बारिश के साथ ओला गिरने की संभावना जताई है तो वहीं यूपी, बिहार, झारखंड, एमपी और छत्तीसगढ़ में भी हल्की बारिश होने की आशंका है, मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की चेतावानी दी है।

वहीं स्काईमेट के मुताबिक दिल्ली में ओलावृष्टि की आशंका है तो वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में बारिश की आशंका है, तो वहीं अगले 48 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर से लेकर गिलगित बालटिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हिमपात के भी आसार है।

भारतीय मौसम विभाग ने कहा था कि 4 फरवरी से पंजाब और हरियाणा के भी कुछ हिस्सों में बारिश के आसार हैं तो वहीं 4-5 फरवरी से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और मध्य भागों, उत्तरी के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि के आसार है। इस दौरान बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की भी आशंका है। दिल्ली में 5 फरवरी के बीच हल्की बारिश हो सकती है।

हिमाचल में आधा फीट तक बर्फबारी, 110 सड़कें बंद

हिमाचल में बुधवार काे कुफरी, लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू और चंबा जिलों की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई। राेहतांग दर्रा में अाधा फुट, सिस्सू में ढ़ाई इंच, केलांग में अाधा इंच बर्फ गिरी है। बर्फबारी के कारण दाे नेशनल हाईवे समेत 110 सड़कें आवाजाही के लिए बंद कर दी गई हैं।

इसमें लाहाैल स्पीति जिला में सबसे ज्यादा 108 सड़कें शामिल हैं। इसके अलावा डाेडरा कवार अाैर पांगी में एक-एक मार्ग यातायात के लिए बंद है। अगले 24 घंटे में भी बारिश व हिमपात की संभावना है। 5 फरवरी तक मौसम खराब रहेगा।

लोगों को ठिठुरन का सामना करना पड़ेगा

बुधवार सुबह मौसम विभाग के अनुसार मुरादाबाद में आज न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अंदेशा है तो वहीं पंजाब में अमृतसर, जालंधर, पठानकोट, लुधियाना, पटियाला, बरनाला से लेकर राजस्थान में चुरू, गंगानगर, भरतपुर, अलवर, झुंझुनू, हरियाणा में अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर, पानीपत, सोनीपत, दिल्ली-एनसीआर, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, सहारनपुर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, लखनऊ, बहराइच में आज ठंडी हवाएं चलेंगी और लोगों को ठिठुरन का सामना करना पड़ सकता है।

आगे क्या: तापमान घटेगा

मौसम विभाग के चंडीगढ़ सेंटर के निदेशक डॉ. सुरेंद्र पाल का कहना है कि हरियाणा में 4-5 फरवरी को बारिश के बाद रात का तापमान 4 से 6 डिग्री तक कम होगा। 5 से 7 फरवरी तक धुंध छाएगी। फरवरी में दो पश्चिम विक्षोभ और आ सकते हैं। इससे ठंड बनी रहेगी।

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