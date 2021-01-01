पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

स्वच्छ सर्वेक्षण:साउथ एमसीडी का बाजारों में चलाया स्वच्छता अभियान

नई दिल्ली3 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक

दक्षिणी निगम ने स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग 2021 में सुधार के लिए बुधवार को चारों जोन की 100 से अधिक फल एवं सब्जी मार्किट में स्वच्छता अभियान चलाया गया अतिरिक्त आयुक्त रमेश वर्मा ने बताया कि सफाई अभियानों से स्वच्छ भारत मिशन की मूल भावना के अनुरूप शहर को कचरा मुक्त करने का काम पूरा किया जा सकेगा। दक्षिण निगम ने चारों जोन की 100 प्रमुख फल एवं सब्जी मार्किट में सघन स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे है।

इन स्वच्छता अभियान की विशेषता यह रही कि हटाए गए कूड़े और कचरे को उसी समय वहां से प्रबंधन के लिए ले जाया गया।स्वच्छ भारत अभियान के नोडल अधिकारी राजीव जैन ने कहा कि इस स्वच्छता अभियान में व्यापारियों, नागरिकों और सफाई कर्मचारियों ने मिलकर कूड़ा कचरा हटाने, प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल रोकने का संदेश देने और व्यापक जागरूकता विकसित करने का काम किया। जिन मार्केटों में सफाई अभियान चलाया गया उनमें कुछ प्रमुख हंै- पंजाबी बाग, मालवीय नगर, टैगोर गार्डन फल मार्किट, छोटी सब्जी मंडी, उत्तम नगर फल मार्किट, ओखला सब्जी मंडी, गोविंद पुरी मार्किट, खानपुर मार्किट, पालम मार्किट, सोम बाजार नजफगढ़, ककरौला मार्किट, तिलक नगर सब्जी मंडी, आरके पुरम में फल और सब्जी मंडी, विकासपुरी सब्जी मंडी, विकासपुरी मुर्गा मार्किट व राजौरी गार्डन मार्किट प्रमुख है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser