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शकरपुर में:एक ही रात में दो बार दंपति से की लूटपाट, ऑटो सवार बेटे के साथ ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहे थे रेलवे स्टेशन

नई दिल्ली9 मिनट पहले
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फाइल फोटो

पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके में एक ही रात में दंपति के साथ दो बार लूटपाट हुई। पहले बाइक सवार बदमाश ने ऑटो सवार एक शख्स का मोबाइल छीन लिया, कुछ देर बाद उन्हीं बदमाशों ने मौका देख उनकी पत्नी की सोने की बाली तोड़ ली। पकड़े जाने के डर से बदमाश मौके पर बाइक छोड़ फरार हो गए। मामले में मिली शिकायत पर पुलिस लूट का मुकदमा दर्ज कर बदमाशों के बारे में जानकारी जुटाने में लगी है।

पुलिस को दिए बयान में शिकायतकर्ता संतोख सिंह (56) ने बताया वह परिवार के साथ कस्तूरबा नगर शाहदरा में रहते हैं। रात को पत्नी कुलवंत कौर के साथ बेटे बलविंदर सिंह के ऑटो से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जा रहे थे। उन्हें वहां से इंदौर के लिए ट्रेन पकड़नी थी। रात करीब नौ बजे जब ऑटो विकास मार्ग पर पहुंचा तभी पीछे से बाइक सवार दो युवकों में से एक ने उनका मोबाइल छीन लिया।

घटना के बाद दोनों बदमाश आईटीओ की ओर फरार हो गए। फोन में ट्रेन का पीएनआर भी था। ऐसे में रेल की टिकट नहीं होने की स्थिति में वे वापस घर आने लगे। पहली घटना से कुछ ही दूरी पर जब उनका ऑटो विकास मार्ग बस स्टैंड के नजदीक पहुंचा तो उन्हें बाइक पर बैठे वही बदमाश दिख गए। यह देख उन्होंने शोर मचा दिया।

लेकिन बदमाश डरने के बजाए उनकी पत्नी कुलवंत कौर की कानों में पहनी सोने की बाली लूटकर फरार होने लगे। बेटे ने बदमाशों की बाइक को टक्कर मार उन्हें गिरा दिया। खुद को फंसते और पकड़े जाने के डर से बदमाश मौके पर ही बाइक को छोड़ सड़क पार कर भाग निकले।

इसके बाद उन्होंने मामले की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंच पुलिस ने बदमाशों की बाइक को कब्जे में ले लिया। अब पुलिस घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चैक कर बदमाशों के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास कर रही है।

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