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युवती से मारपीट का मामला:उधार दी रकम वापस मांगी तो परिवार ने युवती को पीटा

नई दिल्ली9 मिनट पहले
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फाइल फोटो

वेलकम इलाके में उधार दी गई रकम वापस मांगने पर एक युवती को चार लोगों ने मिलकर पीट दिया। जिसमें दो महिलाएं भी शामिल हैं। किसी तरह युवती वहां से जान बचाकर भागी। इस घटना के बाद पीड़िता ने मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज करायी। पुलिस के मुताबिक 21 वर्षीय ममता ब्रह्मपुरी इलाके में रहती है। वह मूलरुप से देहरादून की रहने वाली है।

दो साल पहले उसकी जान पहचान विशाल गौड़ नाम के युवक से हुई थी। विशाल ने उसे हॉलीडे कंसलटेंसी में बतौर कंसलटेंट जॉब दी। पिछले साल विशाल ने उससे 75 हजार रुपए उधार लिए थे। वादा एक साल में रकम लौटाने का किया गया। इस बीच युवती ने नौकरी छोड़ दी। आरोप है विशाल ने उसकी छह महीने की सैलरी भी नहीं दी थी। इस सिलसिले में वह विशाल के घर सैलरी और उधार दी गई रकम मांगने गई।

यहां विशाल ने उसे तीस हजार रुपए दे दिए। रकम कम होने पर उसने ऐतराज जताया। इस बात को लेकर उनके बीच कहासुनी हो गई। बात बढ़ी तो विशाल के परिजन उसके साथ गाली-गलौच पर उतर आए। जवाब में पीड़िता ने भी उनके साथ गाली-गलौच की। पीड़ित ममता का आरोप है कि विशाल ने उसे पकड़ लिया था, जिसके बाद उसकी पत्नी और माता-पिता ने मारपीट की। किसी तरह से वह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकली।

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