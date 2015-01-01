पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कार्रवाई:शाहदरा में हुई लूट का मुख्य आरोपी पकड़ा गया

नई दिल्ली42 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
  • सीसीटीवी फुटेज की मदद से पकड़ा गया सरगना

हथियार के बल कारोबारी से लूट के मामले में एक बदमाश को पकड़ा गया है। आरोपी की पहचान भाटी माइंस निवासी प्रवीण उर्फ भोला के रूप में हुई, जो इस केस का मुख्य आरोपी और गिरोह का सरगना है। इसके पास से लूटी गई स्कूटी और वारदात वाले दिन पहने हुए कपड़े बरामद हुए हैं। इस पर पहले भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस प्रवीण के अन्य तीन साथी की तलाश में है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित पंकज जैन से एक अक्टूबर को शाहदरा इलाके में लूट हुई थी। पीड़ित भाई के साथ मंडोली रोड अशोक नगर में किराना की दुकान चलाते हैं। 30 सितंबर की देर रात वह दुकान बंद करके अपने भाई के साथ स्कूटी से बलबीर नगर घर जा रहे थे।

उनके पास एक बैग था। जिसमें करीब 65 हजार रुपये, मोबाइल, दुकान की चाबी व कीमती सामान रखा था। जब वे लोनी रोड, गोविंदम बैंक्वेट हॉल के पहुंचे। दो बाइकों पर सवार तीन बदमाशों ने उन्हें घेर लिया। हथियार के बल पर उनसे स्कूटी और बैग लूट लिया गया। जान से मारने की धमकी दी और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने शाहदरा थाने में केस दर्ज किया। पुलिस टीम ने घटना स्थल व उसके आसपास सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। जिसके बाद पुलिस को इस वारदात में शामिल गिरोह के सरगना प्रवीण का पता चला। प्रवीण के बारे में जानकारी जुटा उसे दबोच लिया गया। आरोपी ने पुलिस को बताया उसने तीन साथी गौरव, कन्हैया और ओमवीर के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें