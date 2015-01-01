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लूटपाट:बदमाशों ने गोली मारने की धमकी देकर युवक व महिला साथी से कार लूटी

नई दिल्ली9 मिनट पहले
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फाइल फोटो

नरेला इलाके में एक युवक और उसकी महिला दोस्त को जबरन कार से उतारकर गोली मारने की धमकी देकर बदमाशों ने कार लूट ली। पीड़ित की पहचान जय के रुप में हुई है। पुलिस ने पीड़ित युवक के बयान पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है।

जानकारी के मुताबिक सोनीपत हरियाणा के रहने वाले जय ने पुलिस को बताया कि मारुती स्विफ्ट कार उसकी मां के नाम पर है। दोपहर 2.30 बजे वह अपनी महिला दोस्त के साथ स्मृति वन के मैन गेट के सामने सड़क पर कार में बैठा था। तभी पीछे से बाइक पर दो युवक आए।

जिन्होंने जबरन दोनों को कार से नीचे उतार दिया। विरोध करने पर गोली मारने की धमकी दी। उनमें से एक कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा और कार स्टार्ट करके फरार हो गया। उसके पीछे उसका साथी भी बाइक पर सवार होकर भाग गया।

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