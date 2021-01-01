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  • The Railway Ministry Was Expected To Run All Mail Express Trains Till March, Before Corona Had More Than 1700 Mail Express.

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महामारी से उबरने का साल:रेल मंत्रालय को मार्च तक सभी मेल-एक्सप्रेस ट्रेन चलने की आस, कोरोना से पहले 1700 से ज्यादा मेल एक्सप्रेस थीं

नई दिल्ली/ पंजाब/ मध्यप्रदेश2 दिन पहले
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अभी 1100 से अधिक ट्रेनें चल रहीं हैं, इनमें कई रूट पर यात्रियों को अधिक किराया देना पड़ रहा है। - Dainik Bhaskar
अभी 1100 से अधिक ट्रेनें चल रहीं हैं, इनमें कई रूट पर यात्रियों को अधिक किराया देना पड़ रहा है।
  • कोरोना की स्थिति सुधरने के साथ ही सफर की सहूलियत बढ़ने की उम्मीद
  • स्पेशल ट्रेन में यात्रियों काे लग रहा दोगुना किराया

देश में कोरोना की स्थिति में सुधार के बावजूद बड़ी संख्या में ट्रेनें अब भी लॉक हैं। अधिकांश प्रमुख रूट पर स्पेशल ट्रेन चल रही हैं, लेकिन लोगों को इनमें दोगुना तक किराया देना पड़ रहा है। ऐसे में एक अच्छी खबर है- रेल मंत्रालय को उम्मीद है कि मार्च तक सभी मेल-एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू हो जाएंगी।

रेलवे नियमित ट्रेनाें काे दाेबारा पटरी पर लाने की तैयारी में है। देश में काेरोना संक्रमण से पहले करीब 12 हजार यात्री ट्रेनें चल रही थीं। रेल मंत्रालय के मुताबिक अभी 1700 मेल-एक्सप्रेस ट्रेनों में से 1100 से अधिक चल रही हैं। पांच से छह हजार सब अर्बन ट्रेनों में से 90% चल रही हैं। इंटर स्टेट ट्रेन करीब 3.5 हजार हैं जिनमें से करीब 300 ही चल रही हैं।

रेल मंत्रालय के मुताबिक मार्च तक सभी मेल-एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की कोशिश है। केंद्रीय स्वास्थ्य और गृह मंत्रालय कोविड की स्थिति का रिव्यू कर रेल मंत्रालय को रिपोर्ट देंगे। राज्यों में आपसी सहमति उनकी मांग के आधार पर ज्यादा इंटरस्टेट ट्रेनें चलाने के संबंध में निर्णय होगा। चूंकि महाराष्ट्र और केरल को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में कोराेना अब काबू में है। इसलिए माना जा रहा है ट्रेनों की संख्या अगले माह से बढ़ने लगेगी।

मप्र: लंबे रूट की ट्रेनों में 200 से 800 रुपए अतिरिक्त चार्ज देना पड़ रहा
पहले पश्चिम मध्य रेल जोन के रूट पर 608 मेल-एक्स. व पैसेंजर ट्रेनें थीं। अभी यहां तीन मंडलों में 162 ही चल रही हैं। गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी रूट पर किराया सामान्य है। फेस्टिवल स्पेशल और दूसरे रूट पर चल रही ट्रेनों में लंबे रूट का 200 से 800 रु. अतिरिक्त चार्ज है। रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य निरंजन वाधवानी के अनुसार नियमित ट्रेन शुरू करने के लिए पत्र लिखा जाएगा।

छत्तीसगढ़: पूजा स्पेशल का विस्तार हुआ, पर यात्रियों पर दोगुना भार
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में 343 में से 96 ट्रेनें ही चल रही हैं। दुर्ग-भोपाल अमरकंटक एक्स. स्पेशल का रायपुर से शहडोल के लिए बेस फेयर 190 रुपए, रिजर्वेशन चार्ज 20 रुपए और सुपरफास्ट चार्ज 30 रुपए है। पूजा स्पेशल के तौर पर चलाई जाने वाली दुर्ग-निजामुद्दीन का बेस फेयर 365 रुपए, रिजर्वेशन चार्ज 20 रुपए और सुपरफास्ट चार्ज 30 रुपए है। पूजा स्पेशल ट्रेनों का विस्तार किया गया है।

महाराष्ट्र: छोटी दूरी के लिए भी दोगुने से ज्यादा किराया देना पड़ रहा
पहले विभिन्न जोन से जुड़ी 2,226 ट्रेनें चल रही थीं, अभी 1745 हैं। भुसावल-मुंबई जैसे व्यस्त रूट पर भी दोगुने से ज्यादा किराया है। इस रूट पर पैसेंजर का किराया 85 रु., एक्स. का 300 और फेस्टिवल ट्रेन का 800 रु. है। पैसेंजर और लोकल ट्रेनें शुरू करने के लिए राज्य ने सिफारिश भेजी है। राज्य परिवहन की 16 हजार बसों में से अभी 13 हजार बसों का संचालन हो रहा है।

राजस्थान: कोटा से सवाई माधोपुर जाने के 35 की जगह लग रहे हैं 80 रुपए
पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल से रोज 65 मेल-एक्स. ट्रेनें चल रही हैं। इनमें एक भी पैसेंजर ट्रेन नहीं है। मथुरा नागदा व्यस्ततम रूट है। स्पेशल ट्रेनों में जयपुर-मुंबई के बीच लोगों को दोगुने से ज्यादा किराया देना पड़ रहा है। कोटा-सवाई माधोपुर के बीच 35 रु. की जगह 80 रु. चार्ज लग रहा है। पहले कोटा से रामगंज मंडी तक एक्सप्रेस में किराया 35 रु. लगता था, जिसके अब 45 रु. लग रहे हैं।

हरियाणा: 385 एक्सप्रेस ट्रेनें संचालित होती थीं, अभी 125 संचालित हो रही हैं
हरियाणा से करीब 385 एक्सप्रेस ट्रेनें संचालित हो रही थी। अभी 125 संचालित हो रही हैं। रेवाड़ी जंक्शन से हर रोज 120 एक्सप्रेस और 52 पैसेंजर ट्रेनों का आवागमन हो रहा था। यहां अभी 68 एक्सप्रेस ट्रेनों का आना-जाना हो रहा है। राज्य में सबसे व्यस्त रूट रेवाड़ी-दिल्ली है। यहां पैसेंजर ट्रेन का किराया 20 रुपए है। परंतु अब यात्रियों को स्पेशल ट्रेनों में 45 रुपए देने पड़ रहे हैं।

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