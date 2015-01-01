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चोरी:चोरनियों ने वाहन चालक को झांसे में लेकर 70 हजार चुराए

नई दिल्लीएक घंटा पहले
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बवाना इलाके में चोरनियों के झांसे में आकर एक वाहन चालक ने अपने 70 हजार रुपए गंवा दिए। वारदात के बाद चोरनियां मौके पर से फरार हो गई।

पुलिस ने पीडि़त युवक के बयान पर अज्ञात चोरनियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस वारदात के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल कर चोरनियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है।

जानकारी के मुताबिक पीडि़त शिव नारायण परिवार के साथ जनता फ्लैट राजा हरिशचंद्र अस्पताल नरेला में रहता है। शिव नारायण ने पुलिस को बताया कि वह मूलरूप से बहराइच का रहने वाला है।

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