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  • Three Accused Arrested For Stealing Jewelry And Utensils Worth Lakhs Of Rupees From Doctor's House

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कार्रवाई:डॉक्टर के घर से लाखों रुपयों के गहने व बर्तन चोरी करने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली2 घंटे पहले
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सातवीं और आठवीं पास तीन युवकों ने पहली बार डॉक्टर के घर में सेंधमारी कर लाखों के गहने चोरी कर लिए। आरोपियों को कंझावला थाना पुलिस ने कुछ ही घंटे बाद गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान दिलशाद, जमाल खान और करन के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी का सारा सामान भी जब्त कर लिया है। वारदात के खुलासे में एक घर की छत पर रखे चोरी के बर्तन सबसे बड़ा सबूत सामने आया था। डीसीपी प्रमोद कुमार मिश्रा ने बताया कि जेजे संवाद कॉलोनी में रहने वाले राजीव रंजन ने कंझावला पुलिस को डॉक्टर धन्नंजय के घर में चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी।

राजीव ने पुलिस को बताया कि डॉक्टर पश्चिम बंगाल गए हुए हैं। घर की देखभाल का जिम्मा उसके पास है। जब वह रात को घर में सोने के लिए गया। खिड़की टूटी हुई थी। अलमारी से गहने चोरी थे। जिसके बारे में उसने डॉक्टर धन्नंजय को भी बता दिया था। डॉक्टर धन्नंजय भी वापिस घर पहुंचे। जिन्होंने पुलिस को बताया कि घर से लाखों के गहने और बड़े बर्तन चोरी हुए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज किया। एसएचओ जरनैल सिंह के निर्देशन में पुलिस टीम ने शुरूआती जांच में आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली।

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