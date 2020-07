Hindi News

Local

Delhi ncr

Through The Twitter Handle, The Traffic Police Continued To Guide People, So As Not To Get Stuck In The Waterlogged Area.

सोशल मीडिया से ट्रैफिक कंट्रोल: ट्विटर हैंडल के जरिए ट्रैफिक पुलिस लोगों को राह दिखाती रही, ताकि जलभराव वाले इलाके में जाम में न फंसें

नई दिल्ली 2 घंटे पहले



कॉपी लिंक

आजादपुर अंडर पास पर रविवार को बारिश के बाद इस तरह भारी ट्रैफिक जाम लग गया।

राजधानी में रविवार को बारिश के बाद 156 से ज्यादा जगहों में जलभराव

पुलिस ने ट्विटर हैंडल के जरिए लोगों को सड़क का हाल बताकर उनकी मदद की

Advertisement Advertisement

रविवार सुबह हुई बारिश की वजह से जलभराव के साथ ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। सड़क पर पानी भरने के कारण लोगों के वाहन बंद हो गए। ट्रैफिक पुलिस को 156 से ज्यादा जगह पर जलभराव होने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने ट्विटर हैंडल के जरिए लोगों को सड़क का हाल बताकर उनकी मदद की। अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से ट्रैफिक पुलिस लगातार लोगों को जलभराव होने वाले इलाके की सूचना देती रही।

Waterlogging cleared at following places: 1. GTK Depot 2. South Avenue 3. Guru Nanak Chowk 4. Pul Prahladpur 5. Minto Road under railway bridge 6. Azad Market Kishanganj 7. Prembari Pul 8. Pipal Chowk Batra Hospital 9. Zakhira towards Inderlok under railway line

— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) July 19, 2020

रिंग राेड पर साउथ एक्स, मूलचंद से लाजपत नगर और मोदी मिल फ्लाईओवर पर लंबा जाम लगा। पानी भरने की वजह से लोगों को जाम का सामना करना पड़ा। यही स्थिति मंडी हाउस और रेल भवन के पास भी रही। एनएच-9 दिल्ली मेरठ हाइवे पर जगह-जगह जलभराव हुआ।

Traffic Alert



हरिनगर घंटाघर से बेरीवाला बाग जाने वाले रास्ते में DDU हॉस्पिटल के सामने पेड़ गिरा हुआ हैI pic.twitter.com/DdVE6q0xfO

— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) July 19, 2020

लाल किले और चांदनी चौक के पास भी बारिश के कारण लगे जाम में वाहन रेंगते नजर आए। डीएनडी से अक्षरधाम की तरफ जाने वाले रास्ते पर बस खराब हो गई, जिस वजह से आधे घंटे तक जाम की स्थिति बनी रह। भैरों सिंह रोड पर पानी भरने की वजह से इस रुट को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया।