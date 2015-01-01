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हाईकोर्ट:सिसोदिया मानहानि केस समन के खिलाफ तिवारी व गुप्ता की याचिका खारिज

नई दिल्ली36 मिनट पहले
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दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दायर मानहानि मामले में हाई कोर्ट ने भाजपा सांसद मनोज तिवारी और विधायक विजेंद्र गुप्ता की याचिकाओं को खारिज कर दिया है। मनोज तिवारी और विजेंद्र गुप्ता ने मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी किए गए समन को चुनौती दी थी। गुरुवार को जस्टिस अनु मल्होत्रा ने कहा कि दोनों अर्जियां खारिज की जाती हैं। अदालत ने इस मामले में 7 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में विस्तृत फैसले का इंतजार है। आप नेता ने उनके खिलाफ कथित रूप से भ्रष्टाचार के आरोप लगाने को लेकर भाजपा के दो नेताओं सहित अन्य के खिलाफ मानहानि का केस किया है।

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