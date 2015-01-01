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पुलिस की सख्ती:दिल्ली में अब सड़क पर थूकने पर भी दो हजार रुपए जुर्माना

नई दिल्ली34 मिनट पहले
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दिल्ली में अब सड़क पर थूकने पर भी दो हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। दिल्ली सरकार ने इसके अलावा कोरोना से जुड़े कुछ और नियमों को लेकर भी 2000 रुपए के चालान का आदेश दे दिया है। राजधानी में पहले मास्क न पहनने पर 500 रुपए का चालान कटता था, लेकिन 19 नवंबर को दिल्ली सरकार ने जुर्माना राशि बढ़ाकर 2000 कर दी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया था कि उपराज्यपाल से मिलकर यह फैसला लिया गया है।

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