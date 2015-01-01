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दिल्ली की सड़कों का होगा कायापलट:दिल्ली में यूरोपियन तर्ज पर बनेगी बाधा रहित सड़कें

नई दिल्ली32 मिनट पहले
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  • सड़कों के रि-डिजाइन के कंसल्टेंट नियुक्त करने जा रही है दिल्ली सरकार

दिल्ली में यूरोपियन तर्ज पर बाधा रहित सड़कों का निर्माण होगा। सड़कों के री डिजाइन के दिल्ली सरकार कंसल्टेंट नियुक्त करने जा रही है। सड़कों का विकास बिल्ट-आपरेट-ट्रांसफर (बीओटी) की तर्ज पर होगा, निर्माण करने वाली एजेंसी 15 साल तक मेंटिनेंस की जिम्मेदारी संभालेगी।

इसके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ सड़कों के री-डिजाइन के लिए कंसल्टेंट नियुक्त करने की प्रक्रिया के लिए आयोजित समीक्षा बैठक की।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली की चिंहित सात सड़कों पर आ रही सभी बाधाओं को यथा शीघ्र दूर किया जाए। केजरीवाल ने कहा कि सड़कों के री-डिजाइन को लेकर कंसल्टेंट नियुक्त करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है, इस प्रक्रिया को पीडब्ल्यूडी शीघ्र पूरी करें।

इन सड़कों का विकास बिल्ट-आपरेट-ट्रांसफर (बीओटी) की तर्ज पर किया जाएगा और निर्माण एजेंसी 15 साल तक मेंटिनेंस की जिम्मेदारी संभालेगी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत जिन 7 सड़कों का काम दिसंबर 2020 तक पूरा होना था, कोविड-19 की वजह से उनकी समय सीमा बढ़ा कर मार्च 2021 कर दी गई है।

दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी की 100 फीट चौड़ी और 500 किलोमीटर लंबी सड़क को यूरोपीयन शहरों की तर्ज पर खूबसूरत बनाने पर कार्य कर रही है। नवंबर 2019 में पीडब्ल्यूडी के अधिकार क्षेत्र में आने वाली कुछ सड़कों को री-डिजाइन करने की मंजूरी दी थी।

इसके तहत दिल्ली सरकार ने 100 फीट चौड़ी और 500 किलोमीटर लंबी सड़क को यूरोपीयन शहरों की तर्ज पर खूबसूरत बनाने का फैसला किया है।

रि-डीजाइन के बाद खत्म होगी बॉटलनेक

सड़कों के री-डीजाइन करने से बॉटलनेक खत्म होंगे। अभी कोई सड़क चार लेन से तीन लेन की हो जाती है या छह लेन से चार लेन की हो जाती है। इससे अचानक सड़क पर एक जगह वाहनों का दबाव बढ़ जाता है और जाम की स्थिति पैदा हो जाती है।

सड़कों के री-डिजाइन के बाद यह समस्या खत्म हो जाएगी और सड़क एक समान चौड़ी दिखेगी, इससे जाम की समस्या खत्म हो जाएगी। सड़क किनारे या आस-पास की सड़कों का स्पेस खत्म करके उस जगह का अच्छे से इस्तेमाल किया जाएगा।

फुटपाथ, नान मोटर व्हीकल के लिए जगह बनाई जाएगी। कम से कम 5 फुट के फूट पाथ को बढ़ाकर अधिकतम 10 फुट का किया जाएगा। दिव्यांग की सुविधा के मुताबिक फूट पाथ को डिजाइन किया जाएगा, ताकि सड़क एक जैसी दिखें और दिव्यांग को परेशानी न हो।

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