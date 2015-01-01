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वारदात:लूट,चोरी व स्नैचिंग करने वाले शातिर को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली28 मिनट पहले
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  • आरोपी से 3 मोबाइल व चोरी की स्कूटी बरामद

मुंडका थाना की पुलिस ने लूटपाट, चोरी व स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देने वाले शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान शंभु के रुप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के पास से 3 मोबाइल, चोरी की बाइक बरामद की है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर उसके क्रिमिनल रिकार्ड खंगाल रही है। डीसीपी डॉक्टर ए कोन ने बताया कि इलाके में चोरी व स्नैचिंग की बढ़ती वारदातों को देखते हुए स्पेशल ड्राइव चलाई हुई है।

इसके लिए एसीपी नांगलोई की देखरेख में मुंडका एसएचओ, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल की टीम चोरी के मामलों का पता लगाने के लिए स्पेशल टीम गठित की गई। पुलिस टीम ने बैरिकेट लगाकर वाहनों की चैकिंग कर रही थी। तभी एक तेज रफ्तार स्कूटी सवार युवक को आता देख रुकने का इशारा किया। स्कूटी पर नंबर प्लेट नहीं थी।

पुलिस टीम ने युवक को जब पकड़ा और उसकी तलाशी ली तो उसके पास से 3 मोबाइल बरामद हुए। जांच में पता चला तीनों मोबाइल मुंडका थाना इलाके से चुराए गए थे। जबकि वारदात में इस्तेमाल की जा रही स्कूटी प्रेम नगर थाना इलाके से चुराई गई थी।

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