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साइबर क्राइम:विदेश में गार्ड और वेटर का किया काम, धंधा चौपट हुआ तो बन गया जालसाज, 50 से ज्यादा लोगों को ठगा

नई दिल्ली2 घंटे पहले
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क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे शख्स को पकड़ा है, जो विदेशों में नौकरी के नाम पर बेरोजगार लोगों से रकम ऐंठता था। अभी तक आरोपी पचास से ज्यादा लोगों को अपना शिकार लाखों रुपए हड़प चुका था। पुलिस ने मामले में पांच पीड़ितों के पासपोर्ट, एक लैपटॉप, रजिस्टर, तीन मोबाइल, कई सिम कार्ड और बैंक में मौजूद चार लाख सात हजार रुपए जब्त किए हैं।

आरोपी की पहचान 28 वर्षीय मुरारी स्वामी के तौर पर हुई, जो मूलरुप से राजस्थान के नागौर का रहने वाला है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त क्राइम ब्रांच सिबेश सिंह ने बताया पीड़ित और उसके दोस्तों ने जॉब के नाम पर ठगे जाने की शिकायत दी थी। उन्हें बाकायदा जालसाज ने फर्जी वीसा देकर मोटी रकम ऐंठ ली थी।

पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस की मदद लेते हुए एक फरवरी को बगडौला द्वारका में आरोपी गिरफ्तार कर लिया। जहां वह किराए पर रहता है। आरोपी ने पूछताछ में खुलासा किया वह काफी देशों में वेटर, इलेक्ट्रिशियन व अन्य तरह की जॉब कर चुका था। उसे पता चल चुका था कि विदेश में नौकरी करने को युवा कितना इच्छुक रहते हैं।

लिहाजा, धोखाधड़ी के लिए इसी को हथियार बनाया गया। उसने सोशल मीडिया पर एक फर्जी अकाउंट बना उस पर विदेश में नौकरी संबंधी विज्ञापन दिए। साथ ही साइप्रस देश की फर्जी वेबसाइट बना जॉब सैम्पल लैटर उम्मीदवार के वीजा संबंधित जानकारी डाल दी।

मलेशिया में की गार्ड की नौकरी
जालसाज ने पीड़ित लोगों को नौकरी के नकली नियुक्त पत्र भी दे दिए थे। रुपए ऐंठने के बाद वह मोबाइल की सिम तोड़ देता था, ताकि पकड़ा ना जा सके। आरोपी साल 2012 में वह मलेशिया गया जहां उसने गार्ड की नौकरी की। साल 2016 में इसने बैंकॉक जाकर रेस्त्रां में काम किया।

अगले साल वह चीन गया लेकिन वहां काम नहीं मिल पाने की वजह से दो सप्ताह बाद ही वापस लौट आया। इसके बाद उसने दोस्त विजय के साथ मिलकर ट्रक खरीदा। इस काम में उसे घाटा हो गया। साल 2018 में वह काम की तलाश में दिल्ली आ गया। उसने द्वारका में ऑफिस ब्वॉय बनकर काम किया। यहां उसने सीखा कि वीजा दिलाने का काम कैसे होता है।

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