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मर्डर:आपसी झगड़े में युवक की चाकुओं से गोदकर की बेहरमी से हत्या की

नई दिल्लीएक घंटा पहले
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फाइल फोटो

शराब के नशे में चार लड़कों ने एक युवक को इतनी बुरी तरह से मारा की उसकी जान ही निकल गई। वारदात के समय एक आरोपी ने युवक के प्राइवेट पार्ट और कूल्हों पर चाकू से हमला भी हमला कर दिया। मृतक की पहचान आशीष के तौर पर हुई। दो आरोपी केस में अरेस्ट हो चुके हैं। यह वारदात आपसी झगड़े का नतीजा थी। पुलिस ने बताया आशीष संगम विहार की गली नंबर 9 में रहता था। आशीष के परिचित सोनू ने पुलिस को दिए बयान में बताया दोनों ऑटो चलाते हैं।

शाम को दोनों शराब पी रहे थे, तभी वहां बॉबी आ गया। बॉबी और आशीष के बीच झगड़ा हो गया। उसने मामले में दखल देकर झगड़ा खत्म करा दिया। ने बीच बचाव करके बात खत्म करवा दी। बॉबी थोड़ी देर बाद फिर वापस आया। वह अपने साथ भाई और दूसरे साथियों को भी लाया था, जिसने आते ही आशीष की पिटाई शुरू कर दी।

उसे लात घूंसे मारे और फिर एक आरोपी ने कथित तौर पर आशीष को चाकू मारना शुरू कर दिया। इस बार वह आशीष को नहीं बचा सका। इसके बाद आशीष के प्राइवेट पार्ट्स और कूल्हों पर आरोपियों ने कई वार किए, जिसके कारण वह अचेत हो गया। अस्पताल ले जाने पर उसकी मौत हो गई।

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