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हादसा:बिजली का कंरट लगने से युवक की दर्दनाक मौत

नई दिल्ली35 मिनट पहले
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बवाना इलाके में मशीन पर काम करते समय युवक की बिजली का करंट लगने से मौत हो गई। मृतक की पहचान राकेश के रुप में हुई है। पुलिस ने मृतक की पत्नी राजकुमारी की शिकायत पर मुकदमा दर्जकर मामले की जांच कर रही है। वहीं पुलिस ने ठेकेदार पर लापरवाही का आरोपी लगाया है। राकेश परिवार के साथ पिछले महीने से राजीव गांधी स्टेडियम, बवाना में रह रहा था। मृतक की पत्नी ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि वह टीकमगढ़ की रहने वाली है। एक महीने पहले ही वे दिल्ली आए थे और पति व पत्नी दोनों बेलदारी कर रहे थे। ठेकेदार रोहित गुप्ता द्वारा सीमेंट रोड बनाने का कार्य किया जा रहा था। ठेकेदार रोहित को कई बार बोला कि इसकी वायरिंग बदल दिजिए। वारदात वाले दिन करीब 4.30 बजे जब वह मिक्चर मशीन चला रहे थे तभी उसमें से बिजली का करंट लग गया। तुरंत ही उसे महावीरा अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

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