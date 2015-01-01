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जालसाजी:रुपए ट्रांसफर कराने के नाम पर युवकों ने की दुकानदार से ठगी

नई दिल्ली23 मिनट पहले
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विजय विहार इलाके में पैसे ट्रांसफर करवाने के नाम पर 2 युवकों ने दुकानदार से धोखाधड़ी की और मौके पर से फरार हो गए। पुलिस ने पीड़ित दुकानदार के बयान पर अज्ञात युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपियों की पहचान के लिए दुकान के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।

साथ की दुकानदार से युवकों द्वारा दिए गए 3 फोन नंबर और बैंक खाता नंबर से युवकों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। जानकारी के मुताबिक सेक्टर-1, रोहिणी इलाके में परिवार के साथ रहने वाले अंकित बंसल ने पुलिस को बताया कि उसकी मनी ट्रांस्फर और मोबाइल फोन की दुकान है। उसके पास 2 युवक आए थे। जिन्होंने एक लाख रुपए ट्रांसफर करने की बात कही थी। जिनको एक हजार रुपए फीस लगने के लिए कहा था। दोनों युवकों ने उसको एक लाख रुपए दिए।

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