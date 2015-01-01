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तैयारी:दावा-सूरत से हर महीने 1 लाख स्टेंट 80 देशों में सप्लाई होगा

सूरत3 घंटे पहले
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अनवीजन साइंटिफिक प्रा. लि. ए कॉन्सेप्ट मेडिकल कंपनी का शुक्रवार को सचिन में उद्घाटन हुआ। यह एशियाभर में ड्रग कोटेट बलून और ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट का उत्पादन करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। ड्रग हार्ट मरीजों के लिए जरूरी कोटेट बलून और ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट की मांग लगातार बढ़ रही है।

कंपनी का दावा है कि सूरत से प्रतिमाह 1 लाख से अधिक उत्पाद दुनिया के 80 से अधिक देशों में सप्लाई किया जाएगा।

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