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14 प्रोफेसरों परमानेंट:14 प्रोफेसरों को दिवाली की भेंट, सिंडीकेट की बैठक में परमानेंट करने का प्रस्ताव मंजूर

सूरत/गुजरात22 मिनट पहले
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वीर नर्मद दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी में 12 नवंबर को सिंडीकेट की बैठक हुई, जिसमें 14 प्रोफेसरों को परमानेंट करने, बीसीए की सीट बढ़ाने और फीस माफी समेत 15 से अधिक मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान 14 प्रोफेसरों को परमानेंट करने को मंजूरी दे दी गई।

बैठक में बीसीए की सीट न बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है। नर्मद यूनिवर्सिटी ने 14 प्राेफेसरों को स्थायी करके दिवाली की भेंट दी है। वर्ष 2017 में 14 प्रोफेसरों की भर्ती की गई थी। एक साल का प्रोबेशन पीरियड पूरा होने के बाद स्थायी करने का नियम है, पर पूर्व कुलपति शिवेंद्र गुप्ता ने आंतरिक लड़ाई में भर्ती पर सवाल उठाते हुए जांच कमेटी बनाई थी।

इसके साथ ही 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड भी बढ़ा दिया गया था। 14 प्रोफेसरों ने परमानेंट करने की मांग करते हुए एक दिन धरना भी दिया था।

धरने में प्रोफेसर एसोसिएशन, सिंडीकेट और सेनेट के सदस्य भी शामिल होने वाले थे। इसकी जानकारी मिलते सांसद सीआर पाटिल ने प्रोफेसरों को मिलने के लिए बुलाया था। सारी बातें सुनने के बाद प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने प्रोफेसरों को न्याय दिलाने का अाश्वासन दिया था

बीसीए की सीटें नहीं बढ़ेंगी, छात्रों की परेशानी बढ़ी

बीसीए की सीटें भरने के बाद सिंडीकेट सदस्य भावेश रबारी ने कॉलेजों में 10 प्रतिशत सीट बढ़ाने की मांग की थी। गुरुवार, 12 नवंबर को सिडीकेट की बैठक में सीटें न बढ़ाने का निर्णय लिया गया। जानकारी के अनुसार दूसरे राउंड की प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के बाद सीटें बढ़ाने पर निर्णय लिया जा सकता है।

पुराना नियम रद्द: कॉलेज अब प्रोफेसरों की भर्ती कर सकेंगे

पूर्व कुलपति शिवेंद्र गुप्ता के कार्यकाल में कॉलेजों में प्रोफेसरों की भर्ती सेंट्रल रिक्रूटमेंट कमेटी के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया था। यानी की यूनिवर्सिटी की कमेटी ही कॉलेजों में प्रोफेसरों की भर्ती करेगी। 12 नवंबर को सिंडीकेट की बैठक में इस नियम को रद्द कर दिया गया। अब कॉलेज अपने अनुसार प्रोफेसरों की भर्ती कर सकेंगे।

आरोप: कुलपति ने गलत बैठक बुलाई

सिंडीकेट सदस्य किरण घोघारी ने कहा कि नाराजगी जताते हुए कहा कि इंचार्ज कुलपति ने गलत तरीके से सिंडीकेट की बैठक बुलाई। उनका कहना है कि जब कोई काम अटक रहा हो तब सिंडीकेट की बैठक बुलाई जाती है। आज सिंडीकेट की बैठक बुलाने का कोई तुक नहीं था। किरण घोघारी ने सारे निर्णय को रद्द करके 7 दिन बाद बैठक बुलाने की मांग की है।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सीआर पाटिल ने 14 प्रोफेसरों को परमानेंट करने का आश्वासन दिया था। गुरुवार को सिडीकेट की बैठक में प्रोफेसरों को स्थायी करने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया।
-कश्यम खरसिया, सिंडीकेट सदस्य

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