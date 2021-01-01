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नाबालिग के प्रेग्नेंट होने पर खुलासा:सूरत में 15 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म, सोशल मीडिया के जरिए हुई थी आरोपी से पहचान

सूरत2 घंटे पहले
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पुलिस हिरासत में आरोपी यश विजयभाई। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है। - Dainik Bhaskar
पुलिस हिरासत में आरोपी यश विजयभाई। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है।

सूरत शहर के कतारगाम इलाके में रहने वाली एक 15 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। मामले का खुलासा तब हुआ, जब किशोरी गर्भवती होने के बाद अस्पताल पहुंची। इसके बाद पीड़िता ने परिवार को आरोपी के बारे में बताया, जिससे उसकी मुलाकात सोशल मीडिया के जरिए हुई थी।

दर्ज शिकायत के अनुसार, शहर का कतारगाम में रहने वाली 15 वर्षीय किशोरी की कुछ महीने पहले ही सोशल मीडिया के जरिए यश विजयभाई (20) से मुलाकात हुई थी। इसके बाद दोनों ने एक-दूसरे को फोन नंबर दिए और दोनों की अक्सर मुलाकात होने लगी। इसी दौरान यश एक बार किशोरी को अपने दोस्त के घर पर ले गया, जहां दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया।

हालांकि, उस समय किशोरी ने यह बात परिवार में किसी को नहीं बताई थी। हाल ही में किशोरी के पेट में दर्द होने के चलते उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसके गर्भवती होने की बात मालूम हुई। इसके बाद पीड़िता ने परिवार को आरोपी के बारे में बताया। किशोरी के परिवार ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

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