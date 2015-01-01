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रिफंड रिलीज:शहर में 1500 करोड़ का रिफंड गत वर्ष से एक अरब अधिक

सूरत12 मिनट पहले
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फाइल फोटो
  • प्रदेश में 7 हजार करोड़ का रिटर्न, गत वर्ष से अधिक

दीवाली से पहले आयकर और जीएसटी विभाग ने अंदाजतन 1500 करोड़ का रिफंड रिलीज किया है। एक लाख से अधिक व्यापारियों-करदाताओं ने रिफंड की अर्जी दी थी। वहीं, प्रदेशभर में चालू वित्तीय वर्ष में अब तक सात हजार करोड़ का रिफंड दिया गया।

जानकारों के अनुसार दीवाली से पहले रिफंड दिए जाने से बाजार में तेजी दिखाई दी। कोरोना महामारी के बावजूद रेगुलर टैक्स में बढ़ोतरी होने से आयकर अधिकारी भी चौंक गए हैं।

पिछले साल की तुलना में ओवरऑल टैक्स कलेक्शन लगातार डाउन रहा है, पर रेगुलर टैक्स तेजी से बढ़ रहा है। सीए धर्मेश शाह ने बताया कि कुछ मामलों को छोड़कर रिफंड की अर्जियों का तुरंत निपटारा किया जा रहा है।

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