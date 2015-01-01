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  • 183 Patients Of Kareena Came To Discharge 218 People, Zardosh's Rapid Test Positive, NTPCR Left

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कोविड 19:काेराेना के 183 मरीज आए 218 लोगों को डिस्चार्ज किया, जरदोश का रैपिड टेस्ट पॉजिटिव, एनटीपीसीआर बाकी

सूरत/गुजरात36 मिनट पहले
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कुछ दिनाें से नए मरीजाें की संख्या लगातार दाे साै के नीचे बनी हुई है। गुरुवार काे शहर में 141 और ग्रामीण में 42 मरीजाें काे मिलाकर कुल 183 नए मामले सामने आए। इस तरह अब तक काेराेना संक्रमण के कुल 39286 मामले आ चुके हैं।

वहीं दूसरी ओर शहर और ग्रामीण में एक-एक मरीज की इलाज के दौरान मौत हुई है। दाे माैत काे मिलाकर अब तक 1024 मरीजों की जान जा चुकी है। वहीं शहर के 159 और ग्रामीण के 59 या नहीं 218 मरीज डिस्चार्ज हुए, अब तक कुल 36882 मरीज ठीक हो कर घर जा चुके हैं।

सूरत की सांसद दर्शना जरदोश का गुरुवार शाम करीब 6 बजे रैपिड टेस्ट में कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दर्शना जरदोश ने शाम करीब 8 बजे सोशल मीडिया पर कोरोना संक्रमित होने की जानकारी दी। एनटीपीसीआर की रिपोर्ट अभी बाकी है।

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