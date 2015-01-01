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महामारी का असर:सोने में 20-25% की बढ़ोतरी बेअसर, पुष्य नक्षत्र पर की खरीदी

सूरत26 मिनट पहले
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कोरोना महामारी के साथ साथ एक साल में सोने में 20 से 25 फीसदी की बढ़ोतरी का पुष्य नक्षत्र पर आभूषणों की खरीदारी पर कोई खास असर नहीं दिखा। शादियों के साथ-साथ लोगों ने आभूषणों में अच्छा निवेश किया। दिवाली को एक सप्ताह बाकी है। सभी बाजारों में खरीदारी का एक अच्छा माहौल है। शहर के प्रमुख ज्वैलर्स ने कहा कि सोने और चांदी भी अच्छी मात्रा में खरीदे जा रहे हैं।

पुष्य नक्षत्र के दिन सुबह से शाम 7 बजे तक मुंहूर्त के दौरान दीवाली और शादियों के लिए 50 प्रतिशत से अधिक खरीद के साथ डिजाइनर सेटों में ऑर्डर प्राप्त हुए हैं। गोल्ड ज्वैलरी के साथ ही डायमंड ज्वैलरी जैसे नोज पिन, इयररिंग्स, रिंग्स और छोटी ज्वैलरी की भी अच्छी बिक्री हुई। ज्वैलर्स का कहना है कि सोने की कीमतें पिछले साल 36,000-38,000 के आसपास थीं।

इस बार शनिवार को पुष्य नक्षत्र पर 54,000 की दर के साथ 25% की वृद्धि हुई। पिछले साल की तरह लाखेना सेट, कंगन, मंगलसूत्र और सोने की चेन-कंगन भी खरीदे गए। बुलियन में खरीद सीमित हो गई है और सोने के सिक्कों में 10 ग्राम से नीचे और लगडी में 50 ग्राम से नीचे निवेश किया गया है।

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