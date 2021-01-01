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कोविड-19:काेराेना के 38 नए मामले मिले, 36 शहरी क्षेत्र में बुधवार काे काेई माैत नहीं

सूरत6 मिनट पहले
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कोरोना - Dainik Bhaskar
कोरोना

डायमंड वर्कर, लूम वर्कर, एलएनटी कर्मचारी सहित शहर में काेराेना के 36 और ग्रामीण में दो यानी कुल 38 नए मामले सामने आए हैं। अब तक 52578 मामले आ चुके हैं। इसमें 39559 शहर के और 13019 मामले ग्रामीण के शामिल हैं। दूसरी ओर बुधवार को भी कोरोना से कोई मौत नहीं हुई। फिलहाल एक 1137 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। जबकि बुधवार को 72 मरीज डिस्चार्ज हुए। अब तक कुल 51105 मरीज ठीक हो चुके हैं। इसमें 38493 शहर के और 12612 ग्रामीण के शामिल हैं। फिलहाल 336 एक्टिव मरीजों का इलाज चल रहा है।

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