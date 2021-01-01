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बाल लकवा उन्मूलन:2941 बूथों पर 4.50 लाख बच्चों को पिलाई पोलियाे की खुराक

सूरत3 घंटे पहले
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महानगर पालिका द्वारा नेशनल इम्यूनाइजेशन डे पर आयोजित बाल लकवा उन्मूलन अभियान के पहले दिन पांच साल तक के 4, 50, 534 बच्चों को पोलिया की खुराक पिलाई गई। शहर के 2914 बूथों और मोबाइल-ट्रांजिट, रिजर्व समेत 3186 टीमों द्वारा पोलिया अभियान चलाया गया। 3 फरवरी तक पोलिया अभियान चलेगा।

कर्मचारी घर-घर जाकर पांच साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाएंगे। फरवरी-1999 के बाद सूरत शहर में पोलिया का एक भी केस सामने नहीं आया है। शहर में पांच साल के बच्चों की कुल संख्या 6लाख, 49हजार, 185 है। पहले दिन 69.40 प्रतिशत टीकाकरण किया गया। इस दौरान कुल 47 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बनाए गए थे।

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