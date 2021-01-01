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जीवनदान:ब्रेनडेड होने पर अंगदान से 5 को मिला नया जीवन

सूरत3 घंटे पहले
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सरथाणा की 63 वर्षीय प्रभाबेन भुवा के ब्रेनडेड होने पर परिजनों ने उनका अंगदान किया, जिसमें किडनी, लीवर और आंख के दान से 5 लोगों को नया जीवन मिला है। मूल राजकोट की अाैर सूरत में सरथाणा के पास शांतिवन सोसाइटी में रहने वाली 63 वर्षीय प्रभाबेन धीरुभाई भुवा की 2 फरवरी को मौत हो गई। परिजनों ने अहमदाबाद के आईकेडीआरसी अस्पताल में दोनों किडनी और लीवर का दान किया, जबकि आंखें दृष्टि चक्षु बैंक में दान की गईं। दान में मिली दोनों किडनी और लीवर तीन जरूरतमंद मरीजों में सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट किया गया।

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