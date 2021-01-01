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  • 5 Kg Cancerous Lump And 30 Cm Leg Bone Pulled Out After 20 Minutes Of Process, Joined With Other Leg Bone

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विश्व कैंसर दिवस:5 किलो कैंसर की गांठ व 30 सेंटीमीटर पैर की हड्डी बाहर निकाली 20 मिनट प्रोसेस के बाद दूसरे पैर की हड्डी के साथ जोड़ दिया

सूरत6 मिनट पहले
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साउथ गुजरात का पहला सफल ऑपरेशन - Dainik Bhaskar
साउथ गुजरात का पहला सफल ऑपरेशन
  • साउथ गुजरात का पहला सफल ऑपरेशन, महिला मरीज पहले की तरह चल-फिर रही

साऊथ गुजरात में पहली बार हड्डी के कैंसर का एक सफल ऑपरेशन हुआ है। 5 किलो की कैंसर गांठ को पैर की हड्डी से बाहर निकाला गया है। मरीज के दाहिने पैर की जांघ पर यह कैंसर हो गया था, जो हड्डी से जुड़ा हुआ था। डॉक्टरों ने 10 घंटे के ऑपरेशन में हिप और नी के बीच की लगभग 30 सेमी हड्डी काटकर बाहर निकाल लिया।

कैंसर की गांठ निकालकर फिर इस हड्डी को लिक्यूड नाइट्रोजन (-119 डिग्री सेल्सियस) पर 20 मिनट तक प्रोसेस किया। इसके बाद दूसरे पैर की फीबुला हड्डी को निकालकर इसी हड्डी के साथ जोड़कर वापस उसी पैर में प्लेट और स्क्रू के साथ जोड़ दिया। मरीज का 3 महीने पहले ऑपरेशन हुआ था।

अब वह पूरी तरह से स्वस्थ्य है और सामान्य रूप से चल रही है। कोंड्रोसार्कोमा नामक यह बीमारी आमतौर पर पैर की हड्डी में होती है। सूरत के उन की 30 वर्षीय एक महिला को दो-तीन साल पहले दाहिने पैर में तकलीफ होना शुरू हुआ। बाद में समस्या बढ़ने लगी। जांच में पता चला कि उसे कैंसर है, जो दूसरे स्टेज में पहुंच गया है।

10 घंटे तक चला बोन इन बन ऑपरेशन
ओंको ऑर्थो सर्जन डॉ. राहुल परमार और प्लास्टिक सर्जन डॉ. विरल पटेल ने 10 घंटे का लंबा ऑपरेशन किया। डॉ. राहुल ने बताया कि इस ऑपरेशन को बोन इन बन (हा-डॉक) कहा जाता है। 30 सेमी काटी हुई हड्डी लम्बे समय तक शरीर से बाहर रही।

इसलिए दूसरे पैर से एक 20 सेमी हड्डी हटाकर निकाली और इसी हड्डी के साथ जोड़ दिया और खून की नलियों को भी इसके साथ चिपका दिया और प्लेट और स्क्रू के सहारे इसे वापस पैर में जोड़ दिया। यह इसलिए किया ताकि हड्डी के साथ पैर में भी ब्लड सर्कुलेशन बना रहे और पैर पहले जैसा हो जाए। साउथ गुजरात के इस तरह का यह पहला ऑपरेशन है।

समय से जांच जरूरी
कैंसर का समय से इसकी जानकारी होनी जरूरी है इसलिए समय से जांच जरूरी है। कई बार पैरों में गांठ होती है लेकिन उसे समान्यत: लापरवाही बरती जाती है। बाद में कैंसर की पुष्टि होने पर या तो पैर काटना पड़ता है या फिर पैर का कैंसर सीने तक पहुंच जाता है। तब कोई इलाज नहीं हो पाता। हड्डी में कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं। बच्चों और युवाओं में इसके मामले ज्यादा देखे जा रहे हैं।
-डॉ. राहुल परमार, ओंकाेऑर्थाे सर्जन

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