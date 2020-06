फिजियोथेरेपी के तीसरे वर्ष की थी युवती

किडनी, लीवर, आंखें दान की गई

दैनिक भास्कर Jun 27, 2020, 04:41 PM IST

सूरत. गणदेवी तहसील के धमडाछा भूरावाड़ी की बीस वर्षीय दिशा देवांग भाई नायक ने 16 जून को अपने ही घर पर फांसी लगा ली थी। बाद में उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टर्स ने उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया। दिशा फिजियोथेरेपी की कोर्स कर रही थी। वह तीसरे साल की स्टूडेंट थी। ब्रेन डेड होने पर उसके परिवार वालों ने उसके अंगों को दान में देने का निर्णय लिया। उसके अंगों से 5 लोगों को नया जीवन मिला।



रिपोर्ट के बाद ब्रेन डेड घोषित किया गया

16 जून को दिशा ने रात साढ़े 11 बजे अपने घर पर फांसी लगा ली। उसे तत्काल गणदेवी की दमणिया हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। जहां से 17 जून को उसे सिड्स हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। जहां डॉ. करशन नंदाणी ने उसका इलाज शुरू किया। सिटी स्केन में पता चला उसके मस्तिष्क में खून और ऑक्सीजन नहीं पहुंचने के कारण सूजन हो गई है। रविवार 21 जून को सभी डॉक्टर्स ने मिलकर उसे ब्रेन डेड घोषित किया।



कोविड टेस्ट के बाद अंगदान किया गया

सबसे पहले दिशा का कोविड टेस्ट कराया गया। जांच में उसकी रिपोर्ट निगेटिव आई। उसके बाद उसके आर्गन डोनेशन की प्रक्रिया शुरू की गई। इसके बाद डोनेट लाइव की टीम हॉस्पिटल पहुंची। दिशा के फूफा बंकिम भाई देसाई, पिता देवांग भाई और मां शिल्पा बेन के साथ दिशा के अंगदान के बारे में चर्चा की। परिवार वालों ने बताया कि हमने इस पर निर्णय लेने में थोड़ा वक्त लगा। दिशा फिजियोथेरेपिस्ट बनकर समाज की सेवा करना चाहती थी। इसलिए हमने निर्णय लिया कि उसके अंगों को जरूरतमंदों को दान कर दिया जाए।



किडनी अहमदाबाद भेजी गई

परिवार की तरफ से अंगदान की स्वीकृति मिलने के बाद निलेश मांडलेवाला ने State Organ and Tissue Transplant Organization (SOTTO) के कन्वीनर डॉ. प्रांजल मोदी से सम्पर्क कर किडनी और लिवर के दान की जानकारी दी। अहमदाबाद की Institute of Kidney Diseases and Research Centre (IKDRC) के डॉ. सुरेश कुमार और उनकी टीम ने आकर किडनी-लीवर का दान स्वीकारा। उधर लोकदृष्टि चक्षुबैंक ने उसकी आंखों को स्वीकार किया। दान में मिले इन अंगों को समय आने पर जरूरतमंदों के शरीर में प्रत्यारोपित किया जाएगा।