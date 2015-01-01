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हादसों के बढ़ते आंकडे:एक हफ्ते में 550 एक्सीडेंट, 25 की जान गई, 150 हॉस्पिटल में

सूरत3 घंटे पहले
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  • दीवाली के वैकेशन में शहर में तेजी से बढ़ गए हादसे

दीवाली के एक हफ्ते के वैकेशन में शहर में 550 एक्सीडेंट के मामले सामने आए हैं। जिसमें से 25 की जान चली गई और 150 से अधिक अस्पतालों में भर्ती हैं। इसमें 360 शहर और 192 ग्रामीण इलाकों में एक्सीडेंट हुए हैं। दीवाली के त्याेहार में लाेग अपने रिश्तेदारों से मिलने, घूमने और खरीदी करने के लिए परिवार के साथ घर से बाहर निकलते हैं।

ये आंकड़े सिविल, स्मीमेर, पुलिस और 108 सर्विस से मिले हैं। वडोदरा में हुए एक्सीडेंट में सूरत के 11 लोगों की मौत, बारडोली में बस टक्कर में 20 से अधिक यात्री घायल और कोसंबा में कार एक्सीडेंट में 2 लोगों की मौत के मामले भी शामिल हैं।

केस-1

डूमस के कुवाड़ा गांव में रहने वाला 37 वर्षीय बोनी कुमार खलासी गुरुवार को रात 12.15 बजे बाइक से जा रहा था, तभी उसकी बाइक खंभे से टकरा गई। हादसे में बोनी कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया है।

केस- 2

मगदल्ला ब्रिज पर पिता-पुत्र टेम्पो से टकरा गए। हादसे में 9 साल के बेटे की मौत हो गई। अोलपाड में रहने वाला अनिल राठौड़ झालर मशीन का काम करता है। 16 नवंबर को बेटे के साथ ससुराल गया था। सास से मिलकर दोनों बाइक से वापस आ रहे थे, तभी मगदल्ला ब्रिज पर टेम्पो की टक्कर लगने से घायल हो गए। हादसे में गंभीर रूप से घायल गणेश की मौत हो गई।

केस- 3

पूणा-कुंभारिया गांव में रहने वाला 40 वर्षीय दीपू पटेल पैदल जा रहा था, तभी कुबेर नगर के पास टेम्पो (जीजे 05 बीजेड 0750) चालक पीछे से टक्कर मारकर फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल दीपू पटेल को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस आगे की जांच कर रही है।

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