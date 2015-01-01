पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Gujarat
  • The Silence Spread Throughout The City From Night, The Movement Stopped On The Streets, Locks In Temples, See Photos

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

अहमदाबाद कर्फ्यू LIVE:रात से ही पूरे शहर में पसरा सन्नाटा, सड़कों पर आवाजाही थमी, मंदिरों में लगे ताले, देखें PHOTOS

अहमदाबाद39 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
रिलीफ रोड।
  • बसों से बायपास तक आने वाले यात्रियों की मदद के लिए एसटी की बसें चलाई जा रही हैं
  • कर्फ्यू की गाइडलाइन के अनुसार शहर में भारी वाहनों, बस-ट्रक इत्यादि की एंट्री पर बैन है

कोरोना की दूसरी लहर ने गुजरात को फिर से अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। खासतौर पर अहमदाबाद की हालत ज्यादा खराब है। इसी के चलते यहां शुक्रवार रात 9 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। कर्फ्यू के पहले दिन पूरे शहर में सन्नाटा पसरा हुआ है। उल्लेखनीय है कि कल शाम को ही गृह विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर कर्फ्यू के दौरान मिलने वाली छूट का उल्लेख कर दिया था।

लाल दरवाजा
लाल दरवाजा

नहीं रोका जाएगा दूसरे शहर से आने वालों को
कर्फ्यू की गाइडलाइन के अनुसार शहर में भारी वाहनों, बस-ट्रक इत्यादि की एंट्री पर बैन है। बाहर से आने वाली बसों को भी बायपास पर ही रोका जा रहा है और ऐसे यात्रियों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए एसटी की बसें चलाई जा रही हैं। इसके अलावा दूसरे शहरों से आने वाले मुसाफिरों के निजी वाहनों पर रोक नहीं है। हालांकि, इन्हें गाइडलाइन के नियमों का पालन करना होगा।

कर्फ्यू में इन्हें राहत
जीवन की जरूरी चीजें जैसे कि दूध, मेडिकल, म्युनिसिपल सर्विस, पेट्रोल और गैस स्टेशन, फार्मा कंपनियां, इलेक्ट्रिक और पानी सप्लाई करने वाले, डॉक्टर्स व मीडिया पर कर्फ्यू का पाबंदियां लागू नहीं होंगी। हालांकि, इन्हें पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा।

अहमदाबाद के कालूपुर रेलवे स्टेशन के बाहर यात्रियों की भीड़। इनके लिए एसटी बसों की व्यवस्था की गई है।
अहमदाबाद के कालूपुर रेलवे स्टेशन के बाहर यात्रियों की भीड़। इनके लिए एसटी बसों की व्यवस्था की गई है।

रेलवे व विमान यात्रियों पर भी रोक नहीं
रेलवे व अहमदाबाद से यात्रा करने वाले मुसाफिरों को भी इस कर्फ्यू से चिंता करने की बात नहीं है। यात्रा टिकट दिखाकर वे आवागमन कर सकते हैं। रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों के लिए एसटी बसों की व्यवस्था की गई है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंपाकिस्तानी हैंडलर आतंकियों से चैट कर रहा था, लोकेशन की जानकारी ली; भारत ने पाक उच्चायुक्त को तलब किया - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें