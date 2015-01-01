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कांस्टेबल गिरफ्तार:एक माह पहले बाइक से व्यापारी को घायल किया था, अब पकड़ा गया

सूरत/गुजरात2 घंटे पहले
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एक महीना पहले बाइक चालक कपड़ा व्यापारी को कांस्टेबल घायल करके फरार हो गया था। उमरा पुलिस ने हेड क्वार्टर के कांस्टेबल मुकेश सरदार सिंह पारगी (29) को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिसागर जिले का मूल निवासी है। जानकारी के अनुसार अमरोली में रहने वाले 30 वर्षीय नितिन रावलिया पार्ले प्वाइंट में कपड़े का कारोबार करते हैं।

गत 16 अक्टूबर को दोपहर में बाइक से अठवालाइंस स्थित बैंक में जा रहे थे, तभी अठवालाइंस आईजी ऑफिस के सामने बेकाबू बाइक सवार ने टक्कर मार दी थी। हादसे में नीतिनभाई सड़क पर गिरकर घायल हाे गए थे। बाइक के नंबर के आधार पर पुलिस ने कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया है।

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