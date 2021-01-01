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सूरत में हत्या:लिव-इन में रहने वाले युवक की चाकू से गोदकर हत्या, पड़ोस में रहने वाले आरोपी ने प्रेमिका के सामने ही 5 बार घोंपा चाकू

सूरतएक घंटा पहले
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  • पड़ोसियों का कहना है कि सोनल और दशरथ अवैध रूप से देसी शराब बेचते थे
  • पड़ोस में रहने वाले आरोपी को मृतक के लिव-इन में रहने की बात रास नहीं आती थी

सूरत शहर के बालाजीनगर इलाके में मंगलवार को एक युवक की उसकी प्रेमिका के सामने ही पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी। मृतक लाला दशरथ शिंपी (32) अपनी प्रेमिका सोनल राठौड़ के साथ पिछले तीन महिनों से लिव-इन में रह रहा था। पड़ोसियों का यह भी कहना है कि सोनल और दशरथ घर से ही अवैध रूप से देसी शराब बेचते थे। वहीं, आरोपी संतोष पड़ोस में ही रहता है।

मृतक का शोकाकुल परिवार।
मृतक का शोकाकुल परिवार।

छोटी-छोटी बातों पर कई बार हो चुका था झगड़ा
पड़ोस में रहने वाले आरोपी संतोष जरी का काम करता है। पड़ोसियों का कहना है कि संतोष को लाला और सोनल के लिव-इन में रहने की बात रास नहीं आती थी। इसीलिए मृतक लाला और संतोष के बीच अक्सर छोटी-छोटी
बातों को लेकर झगड़ा हुआ करता था। रविवार की रात भी संतोष और लाला के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद मंगलवार को लाला घर से कहीं जा रहा था, तभी रास्ते में उसे संतोष मिला और दोनों के
बीच झगड़ा हुआ था। इस दौरान लाला ने संतोष पर डंडे से हमला किया और संतोष ने भी उसका सामना किया था।

लाला को स्मीमेर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था।
लाला को स्मीमेर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था।

चाकू के ताबड़तोड़ पांच वार किए
इसी का बदला लेने शाम को संतोष घर से चाकू लेकर आया और लाला पर चाकू के ताबड़तोड़ पांच वार कर दिए। प्रेमिका सोनल बचाव के लिए बीच में आने लगी तो संतोष ने उसे भी चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी दी।
लोगों की भीड़ इकट्ठा होने के बाद संतोष मौके से से भाग निकला था। लाला को स्मीमेर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। कुछ देर बाद आरोपी ने भी आत्मसमर्पण कर दिया था।

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