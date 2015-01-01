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  • After 120 Days In The City, More Than 200 Cases, The Commissioner Said If You Do Not Care, Then Corona Will Be Uncontrolled

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फिर सतर्कता:शहर में 120 दिन बाद 200 से ज्यादा केस, कमिश्नर बोले- सावधानी बरतें नहीं तो कोरोना होगा अनकंट्रोल

सूरत12 मिनट पहले
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पालिका कमिश्नर में प्राइम शॉपर्स के पीछे हैप्पी रेसीडेंसी में एसओपी को लेकर चर्चा की।
  • जब कोरोना पीक पर था तब आ रहे थे 200 से ज्यादा केस, अब फिर उसी ओर, इसलिए प्रशासन हरकत में
  • टेक्सटाइल सबसे बड़ा सेक्टर इसलिए कोरोना से बचाव में सबसे बड़ा रोल प्ले कर सकता है: पुलिस कमिश्नर

शहर में दीपावली के दौरान लोगों द्वारा गाइडलाइन का सख्ती से पालन नहीं करने की वजह से शहर में पिछले दो-तीन दिनों से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। शुक्रवार को तो शहर में 205 केस आए, इससे पहले 22 जुलाई को एक दिन में 200 से ज्यादा केस आए थे। तब 201 केस आए थे।

यही वजह है कि शुक्रवार को अठवा जोन ऑफिस के वॉर रूम में एसएमसी कमिश्नर बंछानिधि पाणि के नेतृत्व में कोरोना को नियंत्रित करने के लिए एक मीटिंग कर एक्शन प्लान बनाया गया। मीटिंग में ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करने की बात कही गई। सूरत शहर के जो लोग बाहर से वापस आ रहे हैं ऐसे लोगों को शहर के चेक पोस्ट पर टेस्ट कराना होगा।

7 दिन क्वारेंटाइन रखने की जिम्मेदारी सोसाइटी प्रमुख को दी गई है। शहर में वापस आने वाले लोग अपने स्वास्थ्य का मॉनिटरिंग करें और तेजी से टेस्टिंग कराएं, तुरंत इलाज करने से कोरोना संक्रमण फैलने से रोक जाएगा। सूरत शहर में भीड़ वाले क्षेत्रों में कोरोना की गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा हो ऐसे क्षेत्र जैसे कि गार्डन, जीडी गोयनका रोड और डुमस बीच के रास्ते बंद किए गए हैं।

बीमार हाेने पर भी एंटीजन टेस्ट निगेटिव आ रहा है ताे उन्हें आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना होगा, ताकि समय पर कोरोना का इलाज हाे सके। वर्तमान में डायमंड और टेक्सटाइल उद्योग शुरू हुआ है उनके लिए टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध की गई है, जिसका अधिक उपयोग करना है।

सभी जोन में टीम बनाकर कांटेक्ट ट्रेसिंग के साथ सर्विलान्स भी बढ़ाया गया है। बंछानिधि ने ज़ोन विस्तार में प्राइम शॉपर्स के पीछे हैप्पी रेसीडेंसी का दौरा कर सोसाइटी प्रमुख को एसओपी का पालन करने का निर्देश दिया।

फिर बढ़े कोरोना के केस, 246 नए मामले, 2 की मौत

शुक्रवार को टेक्सटाइल व्यापार संबंधित 11, लूम्स से संबंधित 6, और 12 छात्र, इंजीनियर, सीए, एंब्रॉयडरी वर्कर, गुजरात गैस गर्मी, बैंक कर्मी, वकील, एलएनटी कर्मी, टाटा कंस्ट्रक्शन कर्मी सहित शहर में कोरोना के 205 और ग्रामीण में 41 यानी 246 नए मामले सामने आए हैं। अब तक कोरोना वायरस के 40878 मामले आ चुके हैं।

वहीं कपोदरा निवासी 33 वर्षीय युवक और पालनपुर निवासी 72 वर्षीय बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत हुई है। मौत का आंकड़ा अब 1037 तक पहुंच कर चुका है। दूसरी ओर शहर के 170 और ग्रामीण के 39 यानी 209 मरीज डिस्चार्ज हुए अब तक 38480 मरीज ठीक हो कर घर जा चुके हैं।

फिलहाल 1361 मरीजों का इलाज चल रहा है। सभी जोनों में सबसे ज्यादा मामले आठवां में आ रहे हैं। शुक्रवार को आठवां में 59 नए मामले सामने आए। इस तरह अब तक यहां 5722 मामले आ चुके हैं।

सीपी का सभी थाना प्रभारियों को निर्देश, कड़ाई से कराएं एसओपी की पालना
कोरोना काे फिर से कंट्रोल करने के लिए शहर पुलिस प्रशासन हरकत में आ गई है। पुलिस कमिश्नर अजय तोमर ने सभी थानों को निर्देश दिए हैं कि अपने इलाकों के बाजार और भीड़भाड़ वाली जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हुए जो मास्क नहीं लगाने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए और नियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ एपेडमिक एक्ट के तहत कार्रवाई करने के लिए भी कहा गया है।

तोमर ने कोरोना वायरस की गंभीरता को देखते हुए 27,000 मास के शहर के अलग-अलग स्थानों में भिजवाए हैं, जिसका उद्देश्य यह है कि जिन लोगों के पास मास्क नहीं है पुलिस उन्हें दंड करने के साथ-साथ मास्क भी पहनने के लिए दें।

रेलवे, फ्लाइट और बस का टिकट दिखाने पर रात 9 बजे के बाद घर जाने की छूट
रात में कर्फ्यू को लेकर यात्री असमंजस में पड़ गए हैं। अनलॉक के बाद शुरू हुई राज्य परिवहन निगम की बस और ट्रेन में यात्रा करने वालों में रात 9 बजे के बाद घर से आने जाने को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ट्रेन का रिजर्वेशन टिकट दिखाकर यात्री रात में 9 बजे घर से रेलवे स्टेशन तक जा सकेंगे। इसी प्रकार एसटी बस के यात्री भी अपनी बुकिंग दिखाकर यात्रा कर सकेंगे।

सूरत से बाहर जाने या दूसरे शहरों से फ्लाइट से सूरत आने वाले लोग रात 9 बजे के बाद फ्लाइट का टिकट दिखाकर आ-जा सकेंगे। राज्य परिवहन निगम के अधिकारियों ने बताया कि रात 9 बजे के बाद बसों को चलाने पर का निर्णय ऊपर से आदेश आने के बाद लिया जाएगा।

प्रमुख सुझाव: जाे कमिश्नर ने व्यापारियों को दिए

{मास्क को मुंह से नहीं हटाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और बार-बार हाथ काे सेनेटाइज करते रहें। {बाहर से आने वाले ग्राहक, श्रमिक और व्यापारियों का टेस्ट करवाएं।

{पालिका द्वारा निशुल्क टेस्टिंग होती है उसका लाभ लें या निजी अस्पताल में भी टेस्टिंग कराए, टेस्ट कराना जरूरी है। {मार्केट में साथ में बैठ कर खाना न खाएं, अलग-अलग बैठकर खाएं।

{पान की दुकान पर खड़े न हाें। {मार्केट में हर जगह होर्डिंग्स लगाइए, कोई भी आदमी आए और उसकी नजर पड़े इस तरह लगाइए

सूरत शहर में रात्रि कर्फ्यू शनिवार से लागू होगा। उससे पहले पालिका कमिश्नर बंछानिधि पाणि और पुलिस कमिश्नर अजय कुमार तोमर के बीच शुक्रवार दोपहर 12 बजे मीटिंग हुई। जिसमें मास्क नहीं पहनने वाले, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखने वाले और भीड़ इकट्ठी करने वालों के खिलाफ सख्ती अपनाने का निर्णय लिया गया। मीडिया से बात करते हुए पालिका कमिश्नर बंछानिधि पाणि ने बताया कि बाहर से आने वालों के लिए 7 दिन का क्वारेंटाइन पूरा कराने की जिम्मेदारी सोसाइटी प्रमुख की होगी। टेस्टिंग बढ़ाया गया है। सर्विलांस और कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग भी बढ़ाया गया है। सूरत में स्थिति कंट्रोल में है। लेकिन, यह स्थिति अनकंट्रोल न हो इसके लिए एसओपी का पालन करना जरूरी है।

मीटिंग में व्यापारियों से सीपी बोले- व्यापार को नुकसान न हो इसलिए हमें सहयोग दें

जिस बात का डर था वही हाे गया। काेराेना संक्रमण की संख्या दाेबारा बढ़ने लगी है। जिसकाे देखते हुए प्रशासन ने भी सख्ती बढ़ा दी है। शुक्रवार शाम 4:30 बजे शहर पुलिस कमिश्नर अजय कुमार तोमर ने फोस्टा, एसजीटीटीए और मार्केट एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की। मीटिंग में पुलिस कमिश्नर अजय कुमार तोमर ने कहा कि केस बढ़ रहे हैं। अहमदाबाद में भी कर्फ्यू जैसे हालात हैं। क्याेंकि त्योहार, बाजार में भीड़, लोगों का आपस मे मिलना जुलना हुआ, मास्क लगाने में हुई लापरवाही के चलते केस बढ़ रहे हैं। कमिश्नर ने कहा, एक बार केस बढ़ने के बाद कंट्रोल करना मुश्किल है। लाॅकडाउन की वजह से बिजनेस काे नुकसान हुआ। अगर हम फिर से लापरवाही किए ताे केस बढ़ेंगे। तब वापस लाॅकडाउन लगाना पड़ सकता है। इसलिए व्यापारियों की अब जिम्मेदारी है कि वाे दाेबारा व्यापार काे नुकसान न पहुंचाएं। एेसे में जरूरी है कि मार्केट में साेशल डिस्टेंसिंग अाैर मास्क का अनिवार्य रूप से पालन किया जाए। खास कर लेबर और कर्मचारी काम करते हैं वहां मास्क कम ही लाेग लगाते हैं। ताेमर ने सभी व्यापारिक संगठनाें से अनुराेध किया अाज सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट यही है हम एसअाेपी का कड़ाई से पालन करें अाैर लाेगाें से भी कराएं।

व्यापारियों को उठानी होगी जिम्मेदारी

सीपी ने कहा कि पान की दुकानों में भीड़ लगने से भी वायरस फैलता है। टेक्सटाइल सेक्टर काफी समय बन्द रहने से लेबर अपने वतन लौट गए थे। तब शहर में ही संक्रमण था। लेकिन, अब कोरोना का फैलाव गांव में भी है। इसलिए लेबर के लौटने के समय कोरोना टेस्ट जरूरी है। हो सकता है सिमटम्स दिखाई नहीं दे। लेकिन, टेस्ट जरूर कराएं। आपका एसोसिएशन भी इसका ध्यान रखे। अगर फिर भी पालन नहीं किया गया तो हमें एक्शन लेना होगा।

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