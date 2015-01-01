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नई शुरुआत:15 साल बाद फिर शुरू हुआ इकोनॉमिक सेल, लेकिन अब भी वही पेंच, सीधे एफआईआर दर्ज नहीं करवा सकते

सूरत14 मिनट पहले
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  • लंबे समय के बाद व्यापारियों की मांग पूरी हुई
  • गृहराज्यमंत्री प्रदीपसिंह जाड़ेजा ने इकोनॉमिक सेल और गोडादरा थाने का लोकार्पण किया, सीआर पाटिल भी रहे मौजूद

टेक्सटाइल मार्केट की सबसे विकट समस्या धाेखाधड़ी और पार्सल चोरी है। इसे रोकने के लिए व्यापारियों ने सरकार से इकोनॉमिक सेल शुरू करने की मांग की थी। सरकार ने पांच साल पहले ही इकोनॉमिक सेल शुरू करने की मंजूरी दे दी थी, पर अभी तक यह केवल कागज पर ही था। गुरुवार को गृहराज्यमंत्री प्रदीप सिंह जाड़ेजा ने सूरत में विधिवत इकोनॉमिक सेल का शुभारंभ किया।

पुलिस आयुक्त अजय तोमर के कड़े प्रयासों से क्राइम ब्रांच में इकोनाॅमिक सेल शुरू किया गया है। वहीं, कपड़ा मार्केट के व्यापारियों का कहना है कि इकोनॉमिक सेल क्राइम ब्रांच में नहीं बल्कि मार्केट एरिया में शुरू होना चाहिए। रिंग रोड एवं आसपास इकोनाॅमिक सेल शुरू होने से ही व्यापारियों काे इसका फायदा मिलेगा। इकोनॉमिक सेल शुरू होने के बाद भी इसमें पेंच है।

व्यापारी सीधे एफआईआर दर्ज नहीं करवा सकेंगे। पुलिस आयुक्त अजय तोमर ने बताया कि व्यापारी नजदीकी पुलिस थाने या क्राइम ब्रांच में एफआईआर दर्ज करवा सकेंगे। इसके बाद मामले को इकोनॉमिक सेल में ट्रांसफर किया जाएगा। ज्ञातव्य है कि शहर में 15 साल पहले भी इकोनॉमिक सेल शुरू हुआ था और शिकायत दर्ज कराने से पहले व्यापारियों को वडोदरा से मंजूरी लेनी होती थी। जटिल प्रक्रिया के कारण इसे बंद कर दिया गया था।

जानकारी के अनुसार गुरुवार को गृहराज्य मंत्री प्रदीपसिंह जाड़ेजा ने इकोनॉमिक सेल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक आशीष भाटिया, पुलिस कमिश्नर अजय तोमर, उच्च पुलिस अधिकारी और शहर के विधायक मौजूद रहे। इकोनॉमिक सेल क्राइम ब्रांच में शुरू करने के साथ ही पुलिस कमिश्नर ने स्टाफ की भर्ती भी कर दी है। इकोनॉमिक्स सेल में 2 पुलिस इंस्पेक्टर, 3 सब इंस्पेक्टर, 1 एसएसआई और 10 पुलिस कांस्टेबल समेत 16 स्टाफ कार्यरत होंगे। आने वाले दिनों में और 34 स्टाफ की भर्ती की जाएगी। सरकार की ओर से 50 स्टाफ की मंजूरी दी गई है।

प्रदीपसिंह जाड़ेजा: सूरत पुलिस विभाग में रिक्त पड़े 1500 पद भरे जाएंगे

गृहराज्य मंत्री प्रदीपसिंह जाड़ेजा ने गाेडादरा पुलिस थाने का लाेकार्पण किया। गृहराज्य मंत्री ने कहा कि लिंबायत की आबादी बढ़ने के बाद अलग थाना बनाने की मांग की जा रही थी। इसे ध्यान में रखते हुए गोडादरा थाने को मंजूरी दी गई। आने वाले दिनों में आबादी को ध्यान में रखते हुए वेसू और उत्राण में भी नया थाना खोलने की योजना है। उन्होंने कहा कि सूरत में पुलिस विभाग में रिक्त पड़े 1500 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसमें से 912 पदों को मंजूर किया गया है।

जाड़ेजा ने कहा कि गुजरात के युवकों को नशे की लत न लगे इसलिए राज्य के डीजीपी खास ध्यान दे रहे हैं। नशेड़ियों को प्रदेश की सीमा में घुसने से रोकने और शिक्षा संस्थानों के आसपास भटकने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। जाड़ेजा ने कहा कि प्रदेश की सुरक्षा के लिए 329 करोड़ के खर्च से 7000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।

सूरत में महिलाओं की सुरक्षा के लिए जल्द ही निर्भया फंड की घोषणा की जाएगी। इसके अलावा अवैध निर्माण को दूर करने के लिए एसआरपी की व्यवस्था की जाएगी। जाड़ेजा ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत में सांप्रदायिक दंगे होते थे। अब पूरे प्रदेश में शांति और कानून व्यवस्था सुदृढ़ है।

जानकारी के अनुसार दोपहर 3.30 बजे कार्यक्रम की शुरूआत हुई। लोकार्पण समारोह में पुलिस महानिदेशक आशीष भाटिया, पुलिस कमिश्नर अजय तोमर, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सीआर पाटिल, विधायक कुमार कानाणी, संगीता पाटिल, झंखना पटेल, कलेक्टर डॉ. धवल पटेल और महानगर पालिका आयुक्त वंछानिणि पाणी समेत 200 से अधिक महानुभाव मौजूद थे।

मुख्यमंत्री कार्यालय ने 2018 में दी थी मंजूरी

फोस्टा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कपड़ा मार्केट में इकोनॉमिक सेल शुरू करने की मांग की थी। वर्ष 2017 में उपमुख्यमंत्री ने उधना के एक कार्यक्रम में कपड़ा मार्केट में इकोनाॅमिक सेल शुरू करने की घोषणा की थी। इसके बाद 6 मई 2018 को मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा इकोनॉमिक सेल शुरू करने की विधिवत मंजूरी दी गई। इसके दो साल बाद इकोनॉमिक सेल शुरू किया गया।

पहले एफआईआर दर्ज करवाने की मंजूरी वडोदरा से लेनी पड़ती थी

फोस्टा अध्यक्ष मनोज अग्रवाल ने बताया कि 15 साल पहले अन्नपूर्णा मार्केट में इकोनॉमिक सेल शुरू किया गया था। इसका किराया फोस्टा चुकाती थी। उस दौरान इकोनॉमिक सेल में कोई भी शिकायत करने से पहले वडोदरा से मंजूरी लेनी होती थी। जटिल प्रक्रिया होने की वजह से इसे 2 से 3 साल में ही बंद कर दिया गया। इससे व्यापारियों को कुछ फायदा नहीं होता था। शिकायत दर्ज करवाने में ही सारा समय बिगड़ जाता था।

मार्केट में हर साल करोड़ों की धोखाधड़ी होती है

कपड़ा मार्केट में हर साल करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी होती है। थाने में शिकायत दर्ज करवाने के बाद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। व्यापारियों की मांग के बावजूद अभी तक इकोनॉमिक सेल नहीं बनाया गया था। व्यापारियों को अब तक केवल आश्वासन ही मिलता रहा है। मनपा चुनाव से पहले सूरत में इकोनॉमिक सेल की विधिवत शुरुआत हो गई।

तत्कालीन पुलिस आयुक्त ने कहा था- स्टाफ नहीं है

कपड़ा मार्केट में तेजी से बढ़ रहे आर्थिक अपराध को रोकने के लिए फोस्टा ने मई-2019 में तत्कालीन पुलिस आयुक्त से इकोनॉमिक सेल शुरू करने की मांग की थी। आयुक्त ने स्टाफ न होने का बहाना करते हुए सेल शुरू करने की बात टाल दी थी। स्टाफ की कमी की वजह से मंजूरी मिलने के बाद भी सूरत में इकोनाॅमिक सेल शुरु नहीं हो पाया था।

व्यापारी बोले: रिंग रोड पर भवन बनाने का खर्च देंगे

राज्य सरकार इकोनॉमिक सेल का भवन बनाने के लिए रिंग रोड पर जगह मुहैया करवाती है तो मार्केट के व्यापारी भवन निर्माण का पूरा खर्च वहन करने को तैयार हैं। मार्केट के कई बड़े कारोबारी इसकी पूरी जिम्मेदारी उठाने में सक्षम हैं। व्यापारिक हित में इकोनॉमिक सेल के भवन का निर्माण रिंग रोड या फिर कपड़ा मार्केट के आसपास ही होना चाहिए।

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