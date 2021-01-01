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  • After Taking Corona Vaccine In Vadodara, 15 Policemen Got Sick, Three Affected Workers Were Kept In Observation.

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वैक्सीन का असर:वडोदरा में कोरोना की वैक्सीन लेने के बाद 15 ट्रेनर पुलिसकर्मियों की तबीयत खराब, ज्यादा प्रभावित तीन कर्मी ऑब्जर्वेशन में रखे गए

वडोदरा26 मिनट पहले
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सभी को बुखार, पेट दर्द और उल्टी-दस्त की शिकायत है। - Dainik Bhaskar
सभी को बुखार, पेट दर्द और उल्टी-दस्त की शिकायत है।
  • रविवार को पुलिस कर्मियों और सफाईकर्मियों को वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी
  • सभी पुलिस प्रशिक्षुओं का वडोदरा के सयाजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है

रविवार को वडोदरा में हुए वैक्सीनेशन के बाद आज पुलिस ट्रेनिंग केंद्र के 15 पुलिस ट्रेनर्स की तबीयत खराब होने से हड़कंप मच गया। सभी पुलिस प्रशिक्षुओं को वडोदरा के सयाजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इनमें से ज्यादा प्रभावित तीन को ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। सभी को बुखार, पेट दर्द और उल्टी-दस्त की शिकायत है। इनमें 10 महिलाएं भी शामिल हैं।

प्रशिक्षुओं को वडोदरा के सयाजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
प्रशिक्षुओं को वडोदरा के सयाजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

एक सफाईकर्मी की मौत
वडोदरा शहर में रविवार को पुलिस कर्मियों और सफाईकर्मियों को वैक्सीन की पहली खुराक दी गई। वहीं, वैक्सीनेशन के दो घंटे बाद की एक सफाईकर्मी की मौत हो गई थी। मृतक के परिवार का आरोप है कि युवक की मौत वैक्सीन के चलते हुई, जबकि अस्पताल का कहना है कि सफाईकर्मी पहले से ही हार्ट संबंधी बीमारी और सांस की समस्या से पीड़ित था।

इन पुलिस प्रशिक्षुओं में 10 महिलाएं भी शामिल हैं।
इन पुलिस प्रशिक्षुओं में 10 महिलाएं भी शामिल हैं।

बुखार और पेट दर्द से घबराने की जरूरत नहीं: नोडल अधिकारी
पुलिस प्रशिक्षुओं के बीमार होने के बारे में सयाजी अस्पताल के नोडल अधिकारी ओबी बेली का कहना है कि कोरोना टीकाकरण से सामान्य बुखार, पेट दर्द या उल्टी-दस्त हो सकता है। इससे घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि, बुखार या पेट दर्द से यही साबित होता है कि शरीर पर वैक्सीन का सही असर हो रहा है।

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