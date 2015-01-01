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खुदकुशी:बाइक सवार से लिफ्ट लेकर मक्काई पुल पर आया फिर तापी में कूद गया, बची जान

सूरत/गुजरातएक घंटा पहले
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  • मान दरवाजा केे शेख रफीक ने आत्महत्या करने की कोशिश की

गुरुवार को एक युवक ने मक्काई पुल से तापी में छलांग लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। युवक के नदी में कूदते ही स्थानीय लोगों ने उसकी जाच बचा ली। घटना की जानकारी मिलते ही दमकलकर्मी भी मौके पर पहुंच गए।

मानदरवाजा सी-बिल्डिंग में रहने वाला शेख रफीक नानपुरा में बाइक से जा रहे शिक्षक भरत पवार को इशारों से रोका। भरत भाई ने बाइक पर लिफ्ट दे दी। दोनों मक्काई पर जा रहे थे, तभी शेख बाइक रोककर रफीक नीचे उतर गया। इसके बाद पुल की रेलिंग पर चढ़कर तापी में छलांग लगा दी।

भरत पवार ने फायर ब्रिगेड में फोन करके घटना के बारे में बताया। रफीक जहां कूदा था उससे कुछ दूर सुरेश वडवी समेत कुछ लोग माैजूद थे। रफीक पर नजर पड़ते ही सुरेश ने लाठी के सहारे उसे तापी से बाहर निकाला।

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