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सेवा:अग्रवाल विकास ट्रस्ट ने राम मंदिर निर्माण निधि में 5 करोड़ 51 लाख 11 हजार 111 रुपए का सहयोग दिया, संघ प्रचारक को सौंपा चेक

सूरत3 घंटे पहले
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अग्रवाल विकास ट्रस्ट द्वारा रविवार को सुबह 11 बजे श्रीराम मंदिर निर्माण निधि समर्पण समारोह का आयोजन सिटीलाइट स्थित महाराजा अग्रसेन भवन के द्वारका हॉल में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत महाराजा अग्रसेन जी की प्रतिमा के समक्ष मुख्य अतिथियों एवं ट्रस्ट के पदाधिकारियों द्वारा दीप प्रज्जवलित कर की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संघ प्रचारक एवं विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्रीय संगठन मंत्री गोपालजी, अतिथि विशेष के रूप में सांसद सीआर पाटिल उपस्थित रहे।

समारोह में संघ के महामंत्री केतन लापसीवाला, विहिप अध्यक्ष अनिल रूंगटा, ट्रस्ट के मीडिया प्रभारी कपीश खाटूवाला, बालकिशन अग्रवाल, युवा एवं महिला शाखा के सदस्यों सहित कई महानुभाव उपस्थित रहे। सांसद की मौजूदगी में अग्रवाल समाज ट्रस्ट ने संघ प्रचारक को चेक प्रदान किया।

अग्रसेन भवन: राम मंदिर निर्माण निधि समर्पण समारोह

इस अवसर पर अग्रवाल विकास ट्रस्ट के अध्यक्ष सुभाष अग्रवाल, निवर्तमान पूर्व अध्यक्ष हरि कानोडिया, उपाध्यक्ष संजय सरावगी, कोषाध्यक्ष सुभाष पाटोदिया, सह-सचिव राजीव गुप्ता, सह-कोषाध्यक्ष राहुल अग्रवाल, मंदिर निर्माण निधि समर्पण सूरत चैप्टर के चेयरमैन प्रमोद चौधरी, दान संग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राकेश कंसल सहित ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष, वरिष्ठजनों द्वारा एकत्रित कुल दान पांच करोड़, इक्यावन लाख, ग्यारह हजार, एक सौ ग्यारह (5,51,11,111/-) के सभी चेक समारोह के मुख्य अतिथि गोपालजी को सामूहिक रूप से समर्पित किया गया। कार्यक्रम के समापन में ट्रस्ट द्वारा सभी दानदाताओं एवं उपस्थित सदस्यों का आभार व्यक्त किया गया।

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