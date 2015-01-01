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कापोद्रा:नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले ऑटो चालक को कोर्ट से नहीं मिली जमानत

सूरत3 घंटे पहले
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कापाेद्रा में 16 साल की नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी ऑटो चालक की जमानत अर्जी सेशंस कोर्ट ने खारिज करदी। सरकार की ओर से एपीपी किशोर रेवलिया ने दलील दी कि आरोपी पर गंभीर आरोप हैं, इसलिए जमानत नहीं छोड़ा जाना चाहिए। जानकारी के अनुसार कापोद्रा थाने में आरोपी धर्मेश गुप्ता(21), सागर सोनवणे और अजय राठौड़ के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज हुई थी।

ऑटो चालक धर्मेश गुप्ता अपने दोनों दोस्तों की मदद से 16 साल की नाबालिग को शादी का झांसा देकर भगा ले गया था। इसके बाद उससे दुष्कर्म किया था। पुलिस ने आरोपी धर्मेश गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया था। धर्मेश गुप्ता ने जमानत पर छूटने के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी, जो खारिज हो गई।

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