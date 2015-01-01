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कार्रवाई:ऑटो गैंग के 3 साथी गिरफ्तार

सूरत2 घंटे पहले
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क्राइम ब्रांच पुलिस ने भेस्तान क्षेत्र में लूट के इरादे से एकत्रित हुए तीन आरोपियों को दबोच लिया है। आरोपी पहले एक लूट की घटना को अंजाम दे चुके और अभी दूसरी लूट को अंजाम देने की फिराक में थे। गिरफ्तार आरोपियों में एजाज खान हमीद खान पठान, जावेद सलीम शेख और सलमान कयामु आराम (भेस्तान आवास, डिंडोली) शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 8 हजार रुपए और लूट में इस्तेमाल की गई ऑटो रिक्शा बरामद की है।

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