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यात्रीगण ध्यान दें:बांद्रा-सहरसा हमसफर 27 और बांद्रा-पटना सुपरफास्ट एक्सप्रेस 28 अप्रैल तक चलेगी

सूरत6 मिनट पहले
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  • रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए दो ट्रेनों को विस्तारित किया

यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने बांद्रा-पटना और बांद्रा-सहरसा हमसफर एक्सप्रेस के फेरे अप्रैल तक बढ़ा दिए हैं। ट्रेन नंबर 09271 बांद्रा टर्मिनस-पटना साप्ताहिक सुपरफास्ट फेस्टिवल स्पेशल सोमवार को बांद्रा टर्मिनस से शाम 19:25 बजे रवाना होगी और बुधवार को रात 01:40 बजे पटना पहुंचेगी। यह ट्रेन 1 फरवरी से 26 अप्रैल तक चलेगी।

इसी तरह ट्रेन नंबर 09272 पटना- बांद्रा टर्मिनस साप्ताहिक सुपरफास्ट फेस्टिवल स्पेशल पटना से बुधवार को रात 23:20 बजे रवाना होेगी और शुक्रवार को सुबह 04:45 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी। यह ट्रेन 3 फरवरी से 28 अप्रैल तक चलेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, वापी, वलसाड, भेस्तान, नंदुरबार, भुसावल जं., इटारसी जं., नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी, सतना, प्रयागराज छेवकी और पं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन में एसी 2 टीयर, एसी 3 टीयर, शयनयान और द्वितीय श्रेणी के सीटिंग डिब्बे शामिल हैं।

बांद्रा-सहरसा रविवार को बांद्रा से रवाना होगी

ट्रेन नंबर 02913/02914 बांद्रा टर्मिनस-सहरसा साप्ताहिक सुपरफास्ट फेस्टिवल स्पेशल रविवार को बांद्रा टर्मिनस से शाम 16:45 बजे रवाना होगी और मंगलवार को सुबह 04.00 बजे सहरसा पहुंचेगी। यह ट्रेन 7 फरवरी से 25 अप्रैल तक चलेगी।

इसी तरह, ट्रेन नंबर 02914 सहरसा- बांद्रा टर्मिनस साप्ताहिक सुपरफास्ट फेस्टिवल स्पेशल मंगलवार को सहरसा से शाम 17:15 बजे रवाना होगी और गुरुवार को सुबह 04.45 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी। यह ट्रेन 9 फरवरी से 27 अप्रैल तक चलेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में नंदुरबार, भुसावल जं., इटारसी जं., जबलपुर, कटनी, सतना, प्रयागराज छेवकी, पं. दीनदयाल उपाध्याय जं., पटना, बेगूसराय और खगड़िया स्टेशनों पर रुकेगी।

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