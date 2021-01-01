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सूरत मेट्रो:पुलिस और मनपा के साथ बैठक कर ट्रैफिक डायवर्जन करेंगे, 5 फरवरी के बाद बैरिकेडिंग

सूरतएक घंटा पहले
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सूरत मेट्रो - Dainik Bhaskar
सूरत मेट्रो
  • लाइन-1 के 15 किमी रूट पर जियोटेक्निकल सर्वे जल्द शुरू होगा

सूरत मेट्रो के काम के लिए 15 किमी रूट पर 5 फरवरी के बाद बैरकेडिंग शुरू हो जाएगी। इसके बाद ट्रैफिक डायवर्जन किया जाएगा। सूरत मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के जीएम (सिविल) सत्यप्रकाश झा ने बताया कि रोड ट्रैफिक को सफलतम डायवर्ट करना है, ताकि राहगीरों और वाहनों को समस्या न हो। इसके लिए शहर ट्रैफिक पुलिस, मनपा के साथ दो-तीन दिनों में बैठक करेंगे।

बैठक में ऐसी सड़कों की पहचान करेंगे जो मेट्रो रेल अलाइनमेंट में सबसे व्यस्त होंगी। उसके बाद उनके ट्रैफिक को डायवर्ट करने की योजना बनाई जाएगी। इससे बैरिकेडिंग कर मशीनरी स्थापित करने और जियोटेक्नकल टेस्टिंग का काम शुरू किया जा सकेगा। अगले एक हफ्ते में बैरकेडिंग की जाएगी।

कर्मचारी भी काम करते दिखने लगेंगे। मेट्रो परियोजना के पहले फेज की लाइन -1 का काम शुरू हो चुका है। इसमें ड्रीम सिटी से कादरशाह की नाल तक 11.6 किमी एलिवेटेड मार्ग बनाया जाना है। इस मार्ग में कुल 10 स्टेशनों का निर्माण होगा। जबकि चौक बाजार से सूरत स्टेशन तक 3.51 किमी अंडरग्राउंड रूट बनाया जाना है, जिसमे कुल चार भूमिगत स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा।

लाइन-2 का मेट्रो के लिए तापी पर बनने वाला ब्रिज आम ब्रिज से 5 मीटर ऊंचा होगा
लाइन-2 यानी सारोली से भेसान के बीच 18 किमी एलिवेटेड मार्ग का अभी फिलहाल टेंडर जारी नहीं हुआ है। मेट्रो रेल प्रबंधन ने बताया कि इसे लेकर तैयरियां जारी हैं। अगले एक-दो महीने में इस रूट का भी टेंडर जारी होगा। लाइन-2 में चौपाटी के पास तापी नदी पर मेट्रो का ब्रिज बनाया जाएगा।

मेट्रो प्रबंधन ने बताया कि यह ब्रिज 500 से 600 मीटर लंबा होगा। यह आम ब्रिज से लगभग पांच मीटर ऊंचा होगा। मेट्रो का यह मार्ग जमीन पर भी एलिवेटेड होगा, इसलिए इसके अलाइनमेंट के हिसाब से यह तापी नदी पर भी इसी ऊंचाई को ध्यान रखकर बनाया जाएगा।

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