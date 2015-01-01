पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

मुकाम हासिल:भास्कर का मास्क ही वैक्सीन गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में

अहमदाबाद25 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक

भास्कर ने मास्क ही वैक्सीन है अभियान के तहत रिवर फ्रंट में 40 फीट ऊंचा और 30 फीट लंबा मास्क बनाया था। ऐसा ही एक मास्क वस्त्रापुर लेक क्षेत्र में भी तैयार किया गया। रिवर फ्रंट क्षेत्र के मास्क को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिला है।

इससे पहले भी भास्कर ने इस अभियान के तहत सूरत रेलवे स्टेशन के बाहर रोड पर 30 फीट की थ्रीडी पेंटिंग भी की थी। जबकि वडोदरा में भी कमाटीबाग और मांडवी गेट क्षेत्र में 40 फीट ऊंचा और 30 फीट लंबा मास्क तैयार किया था। कोरोना के समय में लोगों में मास्क पहनने के बारे में जागृति आए, एक सामाजिक जिम्मेदारी के तहत अभियान चला रहा है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें